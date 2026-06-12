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Фестиваль памяти Валерия Чтака пройдет в ЦТИ «Фабрика»

21 июня, в день летнего солнцестояния, Центр творческих индустрий «Фабрика» проведет «ЧтакФест» — фестиваль, посвященный художнику Валерию Чтаку, ушедшему из жизни два года назад. Бывший резидент «Фабрики», куратор и музыкант, Чтак был одной из ключевых фигур этого пространства.

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Центр творческих индустрий «Фабрика»

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Фото: Пресс-служба «ЧтакФеста»

Фото: Юрии? Пальмин

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Центр творческих индустрий «Фабрика»

Фото: Пресс-служба «ЧтакФеста»

Фото: Юрии? Пальмин

Программа фестиваля начнется в 15:00 с экскурсии куратора Михаила Сидлина по выставкам «Неистовый конец» и «Сон во время пробуждения», в экспозиции которых представлено самое большое из сохранившихся станковых произведений Чтака — холст 3,4 x 6 метров,— а также сама его мастерская. Затем куратор PollyT проведет экскурсию по территории «Фабрики», где представят работы Никиты Голубева, Proboynick, Димы Греда, Павла Зюмкина, Кирилла Кто и Синего Карандаша. Завершится день концертом, куратором которого стал Сергей Трощенков, где выступят Бенжамен Чтак, Павел Зюмкин и сам Трощенков.

Вход на фестиваль свободный.