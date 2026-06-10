«Тон-Центр» запускает публичную программу выставок и концертов

Новая культурная институция, расположенная в историческом здании Кругового депо на Комсомольской площади в Москве, откроется 8 июля. Событийную программу институции посвятят современному перформативному искусству — театру, музыке и танцу. Художественным руководителем первого сезона стала художник и куратор Катя Бочавар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр Тон-центра Фото: Пресс-центр Тон-центра

Программу откроет серия концертов «Земля маршрутов» Владимира Горлинского — перформанс для трех голосов и 16 перкуссионистов, написанный специально для площадки. Параллельно в пространстве откроют выставку «Временные конструкции» художников Лены Соловьевой и Дмитрия Запылихина. В осенне-зимней программе заявлено три премьеры: опера Петра Айду «Москва—Петушки» по поэме Венедикта Ерофеева, концерт-спектакль «Состояние "Почти"» Владислава Наставшева и спектакль «Сказка об Амуре и Психее» Арсения Мещерякова и артистов Мастерской Брусникина.

Кроме того, в памятнике промышленной архитектуры, построенном по проекту Константина Тона и Рудольфа Желязевича, будут работать кофейня и книжная гостиная.

Раньше пространство работало с событийными проектами, среди которых первая ярмарка графики «Обертон» (декабрь 2025-го) от команды Cosmoscow и фестиваль молодого искусства «Тон-фесТ» (апрель 2026-го).