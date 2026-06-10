Создатели спектакля по «Очень странным делам» объявили о завершении показов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Показы театральной постановки «Stranger Things: The First Shadow», созданной по оригинальной истории братьев Даффер и сценарию Кейт Трефри, прекратятся в конце 2026 года. Проект стал первым крупным театральным опытом Netflix и задумывался как эксперимент: стриминг проверял, насколько популярность сериала может работать в других видах искусства.

Спектакль считается приквелом к сериалу: он рассказывает предысторию Генри Крила (будущего злодея Векны) и официально входит в канон франшизы. С момента премьеры постановка собрала более 1,5 млн зрителей и свыше 1500 показов, а также получила ряд наград, включая премии Olivier и «Тони» за сценографию и технические решения. Первый показ состоялся в лондонском театре «Феникс» в 2023 году, а затем в бродвейском театре «Маркиз» в Нью-Йорке в 2025-м.

Режиссерами спектакля выступили Стивен Долдри — лауреат премии «Тони» и номинант на «Оскар» — и Джастин Мартин, обладатель премии BAFTA TV. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, визуальные эффекты и сценические иллюзии шоу получили широкое признание: за них постановка была отмечена отдельными наградами.

Лондонская версия сыграет последний спектакль 27 декабря 2026 года, а бродвейская — 3 января 2027-го, спустя год после выхода финального сезона сериала «Очень странные дела», завершенного в декабре 2025 года.

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