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Создатели спектакля по «Очень странным делам» объявили о завершении показов

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Показы театральной постановки «Stranger Things: The First Shadow», созданной по оригинальной истории братьев Даффер и сценарию Кейт Трефри, прекратятся в конце 2026 года. Проект стал первым крупным театральным опытом Netflix и задумывался как эксперимент: стриминг проверял, насколько популярность сериала может работать в других видах искусства.

Спектакль считается приквелом к сериалу: он рассказывает предысторию Генри Крила (будущего злодея Векны) и официально входит в канон франшизы. С момента премьеры постановка собрала более 1,5 млн зрителей и свыше 1500 показов, а также получила ряд наград, включая премии Olivier и «Тони» за сценографию и технические решения. Первый показ состоялся в лондонском театре «Феникс» в 2023 году, а затем в бродвейском театре «Маркиз» в Нью-Йорке в 2025-м.

Режиссерами спектакля выступили Стивен Долдри — лауреат премии «Тони» и номинант на «Оскар» — и Джастин Мартин, обладатель премии BAFTA TV. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, визуальные эффекты и сценические иллюзии шоу получили широкое признание: за них постановка была отмечена отдельными наградами.

Лондонская версия сыграет последний спектакль 27 декабря 2026 года, а бродвейская — 3 января 2027-го, спустя год после выхода финального сезона сериала «Очень странные дела», завершенного в декабре 2025 года.

Кто и сколько заработал на главном сериале десятилетия, читайте в материале Weekend «Дорогущие дела».

Фотогалерея

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Смотрите, как изменились герои сериала «Очень странные дела» >>

Смотрите, как изменились герои сериала «Очень странные дела» >>

Фото: IMDb

Милли Бобби Браун (Одиннадцать). Милли было 12 лет, когда она впервые появилась в роли Одиннадцать, 2016 год. Сейчас актрисе 21 год, она делает карьеру и замужем за Джейком Бонджови

Милли Бобби Браун (Одиннадцать). Милли было 12 лет, когда она впервые появилась в роли Одиннадцать, 2016 год. Сейчас актрисе 21 год, она делает карьеру и замужем за Джейком Бонджови

Фото: Getty Images

Финн Волфхарт (Майк Уиллер). В первом сезоне актеру было 14 лет. Впоследствии сотрудничал с Saint Laurent, выступая в качестве модели. Снялся в нескольких фильмах, является вокалистом, ритм-гитаристом и автором песен, выпускает сольные альбомы. Сейчас ему 23 года

Финн Волфхарт (Майк Уиллер). В первом сезоне актеру было 14 лет. Впоследствии сотрудничал с Saint Laurent, выступая в качестве модели. Снялся в нескольких фильмах, является вокалистом, ритм-гитаристом и автором песен, выпускает сольные альбомы. Сейчас ему 23 года

Фото: Getty Images

Ной Шнапп (Уилл Байерс). Канадско-американский актер, начал сниматься в сериале в 12 лет, сейчас ему 21 год. На его счету несколько номинаций и побед, в частности за лучший испуг от MTV Movie &amp; TV Awards 2018 года

Ной Шнапп (Уилл Байерс). Канадско-американский актер, начал сниматься в сериале в 12 лет, сейчас ему 21 год. На его счету несколько номинаций и побед, в частности за лучший испуг от MTV Movie & TV Awards 2018 года

Фото: Getty Images

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон). Начал сниматься в 14 лет, имеет редкое генетическое заболевание — синдром Шейтхауэра—Мари—Сентона. Сейчас актеру 23 года, он играет в театре и снимается в кино

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон). Начал сниматься в 14 лет, имеет редкое генетическое заболевание — синдром Шейтхауэра—Мари—Сентона. Сейчас актеру 23 года, он играет в театре и снимается в кино

Фото: Getty Images

Сэди Синк (Макс Мэйфилд). Ее карьера началась в 9 лет с ролей в мюзиклах и музыкальных спектаклях. На момент начала съемок в «Странных делах» ей было 14 лет, сейчас актрисе 23 года

Сэди Синк (Макс Мэйфилд). Ее карьера началась в 9 лет с ролей в мюзиклах и музыкальных спектаклях. На момент начала съемок в «Странных делах» ей было 14 лет, сейчас актрисе 23 года

Фото: Getty Images

Кейлеб Маклафлин (Лукас Синклер). В сериале появился в возрасте 15 лет, до этого добился известности на Бродвее, где играл роль Симбы в постановке «Король Лев». Сейчас ему 24 года, продолжает сниматься в новых проектах

Кейлеб Маклафлин (Лукас Синклер). В сериале появился в возрасте 15 лет, до этого добился известности на Бродвее, где играл роль Симбы в постановке «Король Лев». Сейчас ему 24 года, продолжает сниматься в новых проектах

Фото: Getty Images

Наталия Дайер (Нэнси Уилер). В первом сезоне сериала актрисе был 21 год, сейчас ей 30 лет, встречается с партнером по сериалу актером Чарли Хитоном

Наталия Дайер (Нэнси Уилер). В первом сезоне сериала актрисе был 21 год, сейчас ей 30 лет, встречается с партнером по сериалу актером Чарли Хитоном

Фото: Getty Images

Джо Кири (Стив Харрингтон). Американский актер и музыкант, снимался в рекламе и сериалах. В «Странных делах» появился в возрасте 24 лет. Сейчас ему 33 года, продолжает заниматься музыкальной и актерской карьерой

Джо Кири (Стив Харрингтон). Американский актер и музыкант, снимался в рекламе и сериалах. В «Странных делах» появился в возрасте 24 лет. Сейчас ему 33 года, продолжает заниматься музыкальной и актерской карьерой

Фото: Getty Images

Майя Хоук (Робин Бакли). Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, модель, актриса, в сериале начала сниматься в 18 лет. Сейчас ей 27 лет, делает музыкальную карьеру, выступая в качестве певицы

Майя Хоук (Робин Бакли). Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, модель, актриса, в сериале начала сниматься в 18 лет. Сейчас ей 27 лет, делает музыкальную карьеру, выступая в качестве певицы

Чарли Хитон (Джонатан Байерс). Английский музыкант, барабанщик, актер. В сериале начал сниматься в возрасте 22 лет, сейчас ему 31 год

Чарли Хитон (Джонатан Байерс). Английский музыкант, барабанщик, актер. В сериале начал сниматься в возрасте 22 лет, сейчас ему 31 год

Вайнона Райдер (Джойс Байерс). Одна из самых успешных актрис 1990-х годов, номинантка на «Оскар», обладательница премии «Золотой глобус». На момент выхода пятого сезона ей 54 года и ее карьера активно развивается

Вайнона Райдер (Джойс Байерс). Одна из самых успешных актрис 1990-х годов, номинантка на «Оскар», обладательница премии «Золотой глобус». На момент выхода пятого сезона ей 54 года и ее карьера активно развивается

Фото: Getty Images

Дэвид Харбор (Джим Хоппер). Американский актер, которому роль в «Странных делах» принесла широкую известность. Он появился в сериале в возрасте 41 года, сейчас ему 50 лет, снимается в нескольких проектах

Дэвид Харбор (Джим Хоппер). Американский актер, которому роль в «Странных делах» принесла широкую известность. Он появился в сериале в возрасте 41 года, сейчас ему 50 лет, снимается в нескольких проектах

Фото: Getty Images

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Смотрите, как изменились герои сериала «Очень странные дела» >>

Фото: IMDb

Милли Бобби Браун (Одиннадцать). Милли было 12 лет, когда она впервые появилась в роли Одиннадцать, 2016 год. Сейчас актрисе 21 год, она делает карьеру и замужем за Джейком Бонджови

Фото: Getty Images

Финн Волфхарт (Майк Уиллер). В первом сезоне актеру было 14 лет. Впоследствии сотрудничал с Saint Laurent, выступая в качестве модели. Снялся в нескольких фильмах, является вокалистом, ритм-гитаристом и автором песен, выпускает сольные альбомы. Сейчас ему 23 года

Фото: Getty Images

Ной Шнапп (Уилл Байерс). Канадско-американский актер, начал сниматься в сериале в 12 лет, сейчас ему 21 год. На его счету несколько номинаций и побед, в частности за лучший испуг от MTV Movie & TV Awards 2018 года

Фото: Getty Images

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон). Начал сниматься в 14 лет, имеет редкое генетическое заболевание — синдром Шейтхауэра—Мари—Сентона. Сейчас актеру 23 года, он играет в театре и снимается в кино

Фото: Getty Images

Сэди Синк (Макс Мэйфилд). Ее карьера началась в 9 лет с ролей в мюзиклах и музыкальных спектаклях. На момент начала съемок в «Странных делах» ей было 14 лет, сейчас актрисе 23 года

Фото: Getty Images

Кейлеб Маклафлин (Лукас Синклер). В сериале появился в возрасте 15 лет, до этого добился известности на Бродвее, где играл роль Симбы в постановке «Король Лев». Сейчас ему 24 года, продолжает сниматься в новых проектах

Фото: Getty Images

Наталия Дайер (Нэнси Уилер). В первом сезоне сериала актрисе был 21 год, сейчас ей 30 лет, встречается с партнером по сериалу актером Чарли Хитоном

Фото: Getty Images

Джо Кири (Стив Харрингтон). Американский актер и музыкант, снимался в рекламе и сериалах. В «Странных делах» появился в возрасте 24 лет. Сейчас ему 33 года, продолжает заниматься музыкальной и актерской карьерой

Фото: Getty Images

Майя Хоук (Робин Бакли). Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, модель, актриса, в сериале начала сниматься в 18 лет. Сейчас ей 27 лет, делает музыкальную карьеру, выступая в качестве певицы

Чарли Хитон (Джонатан Байерс). Английский музыкант, барабанщик, актер. В сериале начал сниматься в возрасте 22 лет, сейчас ему 31 год

Вайнона Райдер (Джойс Байерс). Одна из самых успешных актрис 1990-х годов, номинантка на «Оскар», обладательница премии «Золотой глобус». На момент выхода пятого сезона ей 54 года и ее карьера активно развивается

Фото: Getty Images

Дэвид Харбор (Джим Хоппер). Американский актер, которому роль в «Странных делах» принесла широкую известность. Он появился в сериале в возрасте 41 года, сейчас ему 50 лет, снимается в нескольких проектах

Фото: Getty Images

Смотреть