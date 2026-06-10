Канье Уэст выложил клип с Бьянкой Цензори в роли доярки

В свой день рождения 8 июня рэпер Ye опубликовал ролик к новому треку «Gemini Season». Сингл посвящен его супруге Бьянке Цензори, а именно сексуализации ее внешности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YZY & gamma Фото: YZY & gamma

Режиссером видео выступила сама Цензори. Клип снят в статичной манере: действие разворачивается среди смоделированных полигональных гор. В кадре она, одетая в белый корсет, сидит перед коровой и доит ее. В финале появляется Йе: рэпер подает ей бутылку с молоком, часть которого проливается ей на грудь.

Ранее, 6 июня, Уэст дал концерт в Амстердаме, собрав полный стадион «Гелредом». Следующее выступление запланировано на 12 июня в Тбилиси — на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе».

Выход клипа приурочен к релизу делюкс-версии альбома «Bully», которая выйдет 19 июня.