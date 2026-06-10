Музей AZ объявил победителей премии Zverev Art Prize

Награду, которую институция ежегодно вручает за лучшие исследования российского современного искусства, в этот раз присудили шести лауреатам: в четырех основных и двух дополнительных номинациях. Победитель категории «Арт-критика» — искусствовед Павел Герасименко, «Книга о современном российском искусстве» — Юлия Тихонова и ее исследование «Арте повера в российском художественном контексте: теория и практика», «Статья о современном российском искусстве» — Мария Конищева с текстом «Образы традиционного китайского искусства в творчестве художников московской концептуальной школы», «Лекционный цикл» — курс «Визуальная культура древности и ее отражение в искусстве последующих эпох» портала «Химера» и Надежды Налимовой.

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Две специальных награды — «Выбор жюри» и «Искусство на вырост» — получили проект Николая Полисского «Полисский. 2000–2025» и «Нейроуроки» Анастасии Андреевой соответственно. Призовой фонд премии в этом году равен 2 млн руб.

Алексей Свиридов