Dom Perignon превратил Тильду Суинтон в манекенщицу
В Музее Гуггенхайма в Бильбао актриса Тильда Суинтон представила перформанс House of Gestures («Дом жестов»). Премьера прошла в рамках ежегодного культурного проекта Dom Perignon под названием Revelations, 5 и 6 июня работу могли увидеть посетители музея.
Фото: JB Lacroix / Getty Images for Dom Perignon
Актриса в бежевом комбинезоне с помощью трех ассистентов, включая историка моды Оливье Сайяра, примеряла 14 муслиновых нарядов. Каждый предмет одежды вызывал у нее новую физическую реакцию: в платье А-силуэта она с разочарованием падала на колени, на каблуках обретала уверенность, в фартуке и грубых перчатках превращалась в мясника, а в юбке — в леди, наносящую помаду. Все действо шло без слов, лишь изредка с музыкальным сопровождением.
Суинтон сотрудничала с главным виноделом Dom Perignon Венсаном Шапероном, вдохновляясь миссией бренда воспевать дух места. К мероприятию Dom Perignon также выпустил четыре винтажных шампанских: 2017, 2018, P2 2008 и розовое 2010 года. Один из самых известных перформансов актрисы The Maybe («Возможно») впервые показали в 1995 году в Лондоне: тогда она по восемь часов в день лежала в стеклянной витрине, олицетворяя метафору смертности и времени.