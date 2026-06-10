Dom Perignon превратил Тильду Суинтон в манекенщицу

В Музее Гуггенхайма в Бильбао актриса Тильда Суинтон представила перформанс House of Gestures («Дом жестов»). Премьера прошла в рамках ежегодного культурного проекта Dom Perignon под названием Revelations, 5 и 6 июня работу могли увидеть посетители музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JB Lacroix / Getty Images for Dom Perignon Фото: JB Lacroix / Getty Images for Dom Perignon

Актриса в бежевом комбинезоне с помощью трех ассистентов, включая историка моды Оливье Сайяра, примеряла 14 муслиновых нарядов. Каждый предмет одежды вызывал у нее новую физическую реакцию: в платье А-силуэта она с разочарованием падала на колени, на каблуках обретала уверенность, в фартуке и грубых перчатках превращалась в мясника, а в юбке — в леди, наносящую помаду. Все действо шло без слов, лишь изредка с музыкальным сопровождением.