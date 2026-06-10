Спор, спорт и спирт

26 мая на сцене Театра Маяковского состоялось событие-эксперимент фестиваля «Перформа (Р)» — телесно-ориентированный перформанс «Дисциплина личности». В этот же день год существования отметил и сам фестиваль. Weekend оценил, как в «Перформа (Р)» принято отмечать такой день.

Текст: Ванда Баранова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телесно-ориентированный перформанс «Дисциплина личности»

Фото: Пресс-служба фестиваля «ПЕРФОРМА (Р)» Телесно-ориентированный перформанс «Дисциплина личности»

Фото: Пресс-служба фестиваля «ПЕРФОРМА (Р)»

Театр Маяковского встречает высоченными потолками, огромными зеркалами и сиянием хрустальных люстр. Нарядные — во всем лучшем сразу — гости позируют на фоне пресс-волла с огромным обручем. Кто-то даже проверяет снаряд на прочность.

В самом зале, куда приглашают пройти, царит полумрак, висит дым, мерцают стробоскопы и установлены пять спин-байков для самых смелых. Основная цель перформанс-экспириенса «Дисциплина личности», как заявляют организаторы,— дать шанс каждому оценить свои физические пределы. Сделать это предлагают сразу после трудового дня и приветственных коктейлей, разогревающих кровь и настраивающих на нужный лад. А еще предлагают поразмышлять — о телесном и духовном: где кончается свобода выбора и начинается воля толпы? где в эпоху экранов и технологий место для нашего тела?

Минута жеребьевки… и вот уже пять добровольцев крутят педали своих «колес судьбы» под бодрый ритм литавр и философские рассуждения ведущего, тренера-демиурга и проводника в мир телесного. Он ни много ни мало в смокинге и, видимо, также прикоснулся к земному и барному — иначе откуда такое количество оговорок по Фрейду?

Гонка тем временем разворачивается нешуточная. Тренер-демиург-коуч — называйте как душе угодно — ведет пятерых добровольцев через пять базовых мотиваций: их непременно надо поднять. Еда, деньги, популярность, желание и бессмертие: что же еще беспокоит обычных людей, как не это? Оставим без комментариев.

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В конце всем стойко выдержавшим и несбежавшим гостям предлагают завершить «тренировку» протеиновым коктейлем из танцев и выступлений перформеров. Которых, к слову, скорее встретишь на техно-рейве где-нибудь в Берлине или Белграде. На худой конец, в очереди за бататом-фри и стаканом лагера в одном из двориков Трехсвятительского переулка — но уж точно не у тренажеров.

Разумеется, можно рассыпаться в похвале мастерству танцоров и музыкантов, похлопать добровольцам, севшим на сайкл после трудового дня,— да и сам ведущий-демиург-тренер заслуживает уважения: практически два часа безостановочно вещать об извечных тревогах рода людского определенно нужно уметь. И все же от «протеинового коктейля» из мотивационных цитат, попыток эпатировать публику незамысловатой философией остается странный осадок. Крайне странно рассуждать об объектах желания и мотивации набором хоть и богатым, но общих фраз.

«Это определенно было. А было что-то»,— многозначительно сообщает мне мой «плюс один» на выходе из театра. Киваю молча, пока мы лавируем по улице между теми самыми танцорами-рейверами, девицами с исключительным пониманием дресс-кода «спортшик» и такими же недоумевающими гостями.