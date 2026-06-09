Авторы клипа Storm с рэпером Янг Лином организуют выставку в Лондоне
Видео, вышедшее в апреле и набравшее более 14 млн просмотров на YouTube, было создано проектом Gener8ion — французским музыкантом и продюсером Surkin вместе с режиссером Роменом Гаврасом. Действие клипа разворачивается в британской гимназии для мальчиков в 2034 году, где группа школьников-бунтарей устраивает дебош внутри учебного заведения. Развивая эту тему альтернативного будущего, авторы запустили выставку Visions of 2034, посвященную образам мира ближайшего десятилетия.
Фото: Gener8ion
Экспозиция открылась в культурном центре 180 Studios и исследует, каким может стать общество на фоне стремительного развития технологий, искусственного интеллекта и цифровой культуры. Проект объединяет видео, звук и визуальные инсталляции. Среди них — работа с участием Шарлиз Терон и музыкальным сопровождением Янниса Филиппакиса из группы Foals. Также на выставке представлены ранее не опубликованные фрагменты клипа Storm.
Следующим проектом Gener8ion станет новый ролик с Янг Лином и Аней Тейлор-Джой в главных ролях. Его премьера запланирована на октябрь.