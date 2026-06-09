Авторы клипа Storm с рэпером Янг Лином организуют выставку в Лондоне

Видео, вышедшее в апреле и набравшее более 14 млн просмотров на YouTube, было создано проектом Gener8ion — французским музыкантом и продюсером Surkin вместе с режиссером Роменом Гаврасом. Действие клипа разворачивается в британской гимназии для мальчиков в 2034 году, где группа школьников-бунтарей устраивает дебош внутри учебного заведения. Развивая эту тему альтернативного будущего, авторы запустили выставку Visions of 2034, посвященную образам мира ближайшего десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gener8ion Фото: Gener8ion

Экспозиция открылась в культурном центре 180 Studios и исследует, каким может стать общество на фоне стремительного развития технологий, искусственного интеллекта и цифровой культуры. Проект объединяет видео, звук и визуальные инсталляции. Среди них — работа с участием Шарлиз Терон и музыкальным сопровождением Янниса Филиппакиса из группы Foals. Также на выставке представлены ранее не опубликованные фрагменты клипа Storm.

Следующим проектом Gener8ion станет новый ролик с Янг Лином и Аней Тейлор-Джой в главных ролях. Его премьера запланирована на октябрь.