Netflix выпустит фильм о Жан-Мишеле Баския

Режиссерами выступили Куинн Уитни Уилсон (для нее это полнометражный дебют) и Виридиана Либерман, в создании фильма принимали участие родственники граффити-художника – сестры Лизан и Жанин Баския. Среди исполнительных продюсеров фильма — звезда НФЛ Трэвис Келси, жених Тейлор Свифт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jaffe / NETFLIX Фото: Lee Jaffe / NETFLIX

По словам авторов, фильм стремится «демистифицировать» образ Баския и показать человека за пределами сложившегося мифа о художнике бунтаре. В основу легли новые интервью с близкими художника, а также ранее не публиковавшиеся работы и архивные материалы.

Жан-Мишель Баския — художник-самоучка из Бруклина, ставший ключевой фигурой арт-сцены 1980-х. В своем искусстве он соединил граффити, уличную культуру и панк-эстетику. Он получил международное признание еще при жизни, дружил с Энди Уорхолом и создавал с ним совместные работы. Баския умер в 27 лет, став одной из самых ярких и трагических фигур своего поколения.

Мировая премьера фильма состоится на фестивале Tribeca, после чего он выйдет на Netflix и будет доступен по всему миру.