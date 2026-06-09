Леонид Каневский вдохновил корейскую художницу на рисунки-мемы

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Южнокорейская художница Ким Хеен (работающая под псевдонимом Dajai Yusanmu) выложила в X серию графических изображений с Леонидом Каневским, которые неожиданно стали вирусными среди русскоязычной аудитории. Пользователи отмечали, что автор «создала новый шаблон для абсурдных мемов — осталось только добавить текст», называли посты «приколом вавилонского твиттера» и даже в шутку переименовали актера в Леонида Корейского.

Сама художница активно включилась в обсуждение в комментариях. Она рассказала, что впервые узнала о Каневском, листая мемы на Pinterest, и «влюбилась в его забавную внешность и выразительную мимику». Позже она нашла подборки видео с актером на YouTube и добавила, что, несмотря на языковой барьер, они все равно кажутся ей очень смешными, и хотела бы посмотреть передачу с Каневским с английскими субтитрами.