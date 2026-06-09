Мадонна выпустила музыкальный фильм к новому альбому Confessions II

Лента длится чуть более 10 минут и объединяет шесть треков будущего релиза, включая дуэт с Сабриной Карпентер. В фильме звучат ранее не изданные песни Good for the Soul, One Step Away, Danceteria и Read My Lips, а также уже вышедшие синглы I Feel So Free и Bring Your Love. Премьера состоялась на фестивале Tribeca, после чего фильм появился на YouTube-канале певицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Madonna Фото: Madonna

В съемках приняли участие Сабрина Карпентер, Бенедикт Камбербетч, Кейт Мосс, Гвендолин Кристи, Джулия Гарнер и другие. Режиссерами выступил дуэт Torso (Дэвид Торо и Соломон Чейз), ранее работавший с Кэти Перри, Charli XCX и Кали Учис. Продюсером стала студия Division при участии Dolce & Gabbana — давних друзей Мадонны. Модный дом не только поддержал проект, но и создал весь костюмный ряд: от архивных вещей 1990-х до новых образов, встроенных в драматургию фильма. Так, на Мадонне можно увидеть расшитый стразами топ из коллекции осени 1991 года и облегающее платье, вдохновленное силуэтом весны 1998-го.

Релиз альбома Confessions II намечен на 3 июля. Кроме того, Мадонна выступит вместе с BTS и Шакирой в перерыве матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в Нью-Джерси 19 июля.