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Ничего не бойся, черт с тобой

Кинопремьеры недели

Тем, кто не попадет в залы на, возможно, главный хит российского проката этого лета «Холоп-3», можем посоветовать поискать сеансы с совсем другими фильмами, способными (как и вся «холопная» трилогия) и развлечь, и напугать.

Текст: Павел Пугачев

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

«Безумный Пьеро»

Режиссер Жан-Люк Годар

О чем фильм: Фердинанд (Жан-Поль Бельмондо) сбегает от нелюбимой жены со своей старой знакомой Марианной (Анна Карина) на угнанной у бандитов машине, набитой криминального происхождения деньгами.

Кто снял: это один из пары-тройки фильмов главного режиссера французской новой волны Жан-Люка Годара, смотреть который можно без всякой книговедческой подготовки. Главное — знать, что есть такая штука, как кино.

На что похоже: поместив шаблонных киногероев в шаблонные кинообстоятельства, Годар породил эффект, производимый всеми фильмами Квентина Тарантино (высоко ценящего в том числе «Безумного Пьеро»),— ощущение, будто сами действующие лица видят киноаппарат.

Кому понравится: тем, кто не видит смысла спорить с известной годаровской максимой «для фильма нужны только девушка и пистолет».

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Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Следующая фотография
1 / 15

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

«Цена вершины»

Режиссер Джон Глассберг

О чем фильм: знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон уже покорила Эверест и готовится к новому рекорду — подъему за 24 часа на гору Эль-Капитан, выглядящую как отвесная скала. Но незадолго до этого получает травму, после которой любой подъем в гору может оказаться последним.

Кто снял: профессиональный альпинист, ставший режиссером, оператором и продюсером ряда документальных картин о собратьях по своему любимому делу.

На что похоже: на многочисленные документальные фильмы о спорте и преодолении себя. Например, можно вспомнить шедевр этого жанра «Касаясь пустоты» (2003) Кевина Макдональда.

Кому понравится: тем, кому не хватило высотных переживаний в недавнем российском триллере «Пропасть».

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Следующая фотография
1 / 10

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025

Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

«Кассандра»

Режиссер Бекзат Пирматов

О чем фильм: киргизская девушка Айсулуу (Енлик Айымгазы) отправляется лечиться от бессонницы в горы к местной провидице (Кулайым Каныметова), которая с ходу же заявляет — вас, дорогуша, захватил злой дух, принимающий форму самого большого страха.

Кто снял: это вторая работа «местного панк-режиссера», как называют киргизские критики своего соотечественника Бекзата Пирматова, прославившегося выдвинутой от Киргизии на «Оскар» аллегорической драмой «Аврора» (2018), показавшей образ целой страны через ветшающий санаторий.

На что похоже: в качестве основного источника вдохновения режиссер называет философско-фантастический роман Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» (1994), переосмысливший важный античный сюжет о провидице, которой никто не верил.

Кому понравится: поклонникам самых разных изводов фолк-хоррора, в диапазоне от классической датской «Ведьмы» (1922) до недавнего казахстанского хита «Дастур» (2023).

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Следующая фотография
1 / 11

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group

Кадр из фильма «Кассандра». Режиссер Бекзат Пирматов, 2026

Фото: Alcha Group