Ничего не бойся, черт с тобой

Тем, кто не попадет в залы на, возможно, главный хит российского проката этого лета «Холоп-3», можем посоветовать поискать сеансы с совсем другими фильмами, способными (как и вся «холопная» трилогия) и развлечь, и напугать.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965

Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

«Безумный Пьеро»

Режиссер Жан-Люк Годар

О чем фильм: Фердинанд (Жан-Поль Бельмондо) сбегает от нелюбимой жены со своей старой знакомой Марианной (Анна Карина) на угнанной у бандитов машине, набитой криминального происхождения деньгами.

Кто снял: это один из пары-тройки фильмов главного режиссера французской новой волны Жан-Люка Годара, смотреть который можно без всякой книговедческой подготовки. Главное — знать, что есть такая штука, как кино.

На что похоже: поместив шаблонных киногероев в шаблонные кинообстоятельства, Годар породил эффект, производимый всеми фильмами Квентина Тарантино (высоко ценящего в том числе «Безумного Пьеро»),— ощущение, будто сами действующие лица видят киноаппарат.

Кому понравится: тем, кто не видит смысла спорить с известной годаровской максимой «для фильма нужны только девушка и пистолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Следующая фотография 1 / 15 Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC Кадр из фильма «Безумный Пьеро». Режиссер Жан-Люк Годар, 1965 Фото: Dino de Laurentiis Cinematografica; Rome Paris Films; SNC

«Цена вершины»

Режиссер Джон Глассберг

О чем фильм: знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон уже покорила Эверест и готовится к новому рекорду — подъему за 24 часа на гору Эль-Капитан, выглядящую как отвесная скала. Но незадолго до этого получает травму, после которой любой подъем в гору может оказаться последним.

Кто снял: профессиональный альпинист, ставший режиссером, оператором и продюсером ряда документальных картин о собратьях по своему любимому делу.

На что похоже: на многочисленные документальные фильмы о спорте и преодолении себя. Например, можно вспомнить шедевр этого жанра «Касаясь пустоты» (2003) Кевина Макдональда.

Кому понравится: тем, кому не хватило высотных переживаний в недавнем российском триллере «Пропасть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films Кадр из фильма «Цена вершины». Режиссер Джон Глассберг, 2025 Фото: Louder than eleven, Red Bull Studios, Tyler Young Films

«Кассандра»

Режиссер Бекзат Пирматов

О чем фильм: киргизская девушка Айсулуу (Енлик Айымгазы) отправляется лечиться от бессонницы в горы к местной провидице (Кулайым Каныметова), которая с ходу же заявляет — вас, дорогуша, захватил злой дух, принимающий форму самого большого страха.

Кто снял: это вторая работа «местного панк-режиссера», как называют киргизские критики своего соотечественника Бекзата Пирматова, прославившегося выдвинутой от Киргизии на «Оскар» аллегорической драмой «Аврора» (2018), показавшей образ целой страны через ветшающий санаторий.

На что похоже: в качестве основного источника вдохновения режиссер называет философско-фантастический роман Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» (1994), переосмысливший важный античный сюжет о провидице, которой никто не верил.

Кому понравится: поклонникам самых разных изводов фолк-хоррора, в диапазоне от классической датской «Ведьмы» (1922) до недавнего казахстанского хита «Дастур» (2023).