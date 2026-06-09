Сказка о сэкономленном времени

В российский прокат вышла экранизация бестселлера Михаэля Энде, написанного в 1973 году, но не потерявшего своей актуальности. Weekend разбирается, что режиссер Кристиан Диттер взял от вселенных «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», а что — от современного общества и его культа продуктивности.

Текст: Юлия Шампорова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Момо». Режиссер Кристиан Диттер, 2025

Фото: Экспонента Кадр из фильма «Момо». Режиссер Кристиан Диттер, 2025

Фото: Экспонента

«Как все дошло до такого? Ведь люди жили хорошо и были счастливы, но им хотелось большего, и из-за своей жадности они случайно создали их — похитителей времени» — с этих слов начинается фильм о девочке-волшебнице Момо (Алекса Гудолл), которая жила на руинах амфитеатра в одной далекой стране и обладала уникальным даром — слушать. Люди со всего города приходили к ней, чтобы поделиться своей болью и невзгодами, потому что неизвестно откуда взявшаяся волшебница слушала так, что боль утихала, а конфликты разрешались сами собой.

Внезапно в городе появились они — люди с неестественно серыми глазами, в плащах, постоянно курящие вейпы, где вместо дыма — время. Во главе этой банды — серый господин (Клас Банг), сумевший создать огромную корпорацию, наживающуюся на тревожности людей. Таинственные господа рекламируют специальные браслеты, которые позволяют повысить продуктивность, а сэкономленное время положить в банк. Вот только вернуть его не получится — сероглазые воруют время чужой жизни, которым буквально питаются, действуя в лучших традициях финансовых пирамид постсоветского периода. Радость уходит из жизни тихого городка: у людей больше нет времени на семью, детей, шумные вечеринки и танцы, они не могут просто остановиться поболтать на улице с другом, потому что они превратились в рабов, цель жизни которых — сэкономить время и отдать его в банк.

Момо решает помочь своим соотечественникам вернуть украденное время и радость жизни — для этого она обращается за помощью к Хранителю (Мартин Фриман) и черепашке-предсказательнице, вместе они разрабатывают план того, как вытащить человечество из серой рутины продуктивности и научить ценить каждый жизненный момент, не торопясь прожить его побыстрее.

Мудрую сказку о бережном обращении со временем, сразу ставшую бестселлером и прославившую своего автора, в 1973 году написал немецкий детский писатель Михаэль Энде (1929–1995), произведения которого переведены более чем на 40 языков и изданы тиражом более 20 млн экземпляров. На русский язык Энде переводила знаменитая Лилианна Лунгина, о чем она подробно писала в последней главе книги «Подстрочник». Поразительно, но писатель, посвятивший свое творчество детской литературе, сам детей не имел, его волшебные миры чем-то схожи с вселенными «Гарри Поттера» или «Фантастических тварей» об одиноких детях-сиротах, обладающих таинственным даром, только появились они раньше, а известны массовому зрителю за пределами Германии хуже. Тем не менее произведения Энде неоднократно экранизировались, по другим его сказкам «Бесконечная история» и «Волшебный напиток» сняты фильмы, мультфильмы и сериалы. И вот, спустя 50 лет, экранизируют и «Момо», одно из самых философских произведений писателя, сделавших ему имя в мировой литературе.

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За киновоплощение «Момо» отвечает режиссер Кристиан Диттер, автор ромкомов «С любовью, Рози» и «В активном поиске». Диттер работает не только в родной Германии, но и в Великобритании, США и других странах, так что в фильме поистине международный каст. В проекте принял участие Мартин Фриман, звезда «Шерлока», сыгравший мудрого Хранителя, помогающего героине найти способ остановить время. В роли антагониста выступил популярный датский актер Клас Банг, известный российскому зрителю по последней экранизации «Мастера и Маргариты», сериалам «Заговор сестер Гарви» и «Нарушители», а также картинам «Квадрат» и «Искусство ограбления». Но звездная роль в этой истории, конечно же, у маленькой исполнительницы главной роли, голубоглазой и рыжеволосой обладательницы копны кудрявых волос и типично британской внешности Алексы Гудолл, которая, несмотря на свой юный возраст, снялась уже в семи проектах, включая мини-сериал «Джентльмен в Москве» с Эваном Макгрегором. Гудолл в «Момо» серьезная и ответственная, абсолютно «несахарная» героиня, о которой мы, к сожалению, так и не узнаем ничего: ни как она появилась на руинах старинного амфитеатра, ни кто ее родители, ни как она получила свой таинственный дар. История разворачивается здесь и сейчас, не удостаивая зрителей подробностями из жизни своих героев.

В 2024 году Диттер уже снял американский фантастический семейный фильм о детях, которые с помощью волшебных часов спасают брак своих родителей, так что мотив времени в его последних работах, как, впрочем, и жанр, прослеживается довольно четко. В «Момо» виден замах на вселенную в духе «Фантастических тварей», однако, несмотря на звездный каст, истории не хватает сценарной, логической и предметной проработанности. Непонятно, откуда персонажи приходят и куда уходят, их очень немного, и подключиться к ним не всегда успеваешь. Несмотря на существование волшебного мира, где живет Хранитель времени с черепахой, его законы не вполне понятны, так же как и его взаимодействие с реальным миром фильма.

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Однако нельзя не отметить основной посыл картины в сегодняшнем мире, где царит культ продуктивности и эффективности времяпрепровождения, заключающийся в том, что, как поется в известной джазовой композиции, лучшие вещи нельзя купить за деньги, так же как и ее лучшие моменты. В заголовке этого материала мы вспоминали о философской сказке Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени», написанной в 1940 году. Главная мысль этого произведения: время, которое человек тратит впустую, безделье и откладывание дел на потом, безвозвратно теряется. Сказка учит ценить каждую минуту, так как потерянные часы могут забрать жизнь. За 30 лет между выходом произведений Шварца и Энде произошло столько, что маятник качнулся в другую сторону, и теперь людей учат ценить простые мелочи жизни и даже немного бездельничать, чтобы за эффективностью и продуктивностью не забыть о самой жизни. Кто прав, Шварц или Энде, видимо, рассудит само время.