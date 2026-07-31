90 серий дворянской саги и другие сюрпризы летнего телеэфира

Первый регулярный эпизод «Сериалов на Weekend» запускает постоянный формат подкаста с двумя рубриками. В фокусе внимания — премьеры онлайн-кинотеатров июня и июля, а также вкусы многомиллионной аудитории бесплатного ТВ. Как драма с Данилой Козловским в роли теннисного тренера стала личным режиссерским открытием, почему стоит обратить внимание на новый мистический триллер и в каком своем прогнозе неожиданно ошиблась Арина Бородина. Кроме того, разбираем феномен 90-серийной костюмной мелодрамы в прайм-тайме и возвращение мыльной оперы на современный лад.

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