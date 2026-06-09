ВЦИОМ: более трети россиян — счастливы

Больше 35% жителей страны переживают преимущественно положительные эмоции, считают социологи. К такому выводу пришли во ВЦИОМ: по словам гендиректора Константина Абрамова, эта категория — самая многочисленная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще четверть (25%) испытывают тревогу, 22% настроены сдержанно, а 18% реагируют на события более бурно — их состояние названо возбужденным. Разница между долей жизнерадостных и тревожных — индекс эмоциональной оценки — осталась на уровне +11 пунктов, как и в январе 2026-го.

«Жизнерадостное состояние сегодня доминирует, и это важный сигнал: общество сохраняет внутреннюю устойчивость»,— сказал Абрамов. Он также отметил, что, хотя тревожность немного выросла, резкого ухудшения общественного самочувствия не фиксируется.