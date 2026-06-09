Метрового хищника из Британии возрастом 415 млн лет признали скорпионом

Палеонтологи окончательно подтвердили, что Praearcturus gigas — существо длиной около 1 м с клешнями более 16 см — был настоящим скорпионом, а не изоподом, как считалось раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цифровая реконструкция скорпиона Praearcturus gigas

Фото: The University of Manchester Цифровая реконструкция скорпиона Praearcturus gigas

Фото: The University of Manchester

Животное обитало около 415 млн лет назад в раннем девоне, когда наземная жизнь оставалась крайне скудной. «Когда люди думают о гигантских членистоногих, они представляют карбоновые леса с гигантскими многоножками или похожими на стрекоз насекомыми из более позднего периода истории Земли. Но Praearcturus жил минимум на 50 млн лет раньше, еще до появления деревьев, когда жизнь на суше только начинала зарождаться»,— заявил ведущий автор исследования доктор Ричард Ховард из лондонского Музея естествознания.

По его словам, открытие кардинально меняет понимание эволюции гигантизма. Анализ показал, что огромные размеры хищника не были связаны с высоким уровнем кислорода, характерным для более поздних эпох,— он занял почти пустую нишу при отсутствии конкурентов. Томография также указала на вероятный полуводный образ жизни Praearcturus.

Окаменелости из древнего красного песчаника Англии и Уэльса, впервые найденные в XIX веке и пережившие век противоречивых интерпретаций, лишь теперь с помощью современных методов визуализации получили однозначную классификацию.