Алтарный камень Стоунхенджа переместили ледник и люди, выяснили ученые

Центральный мегалит Стоунхенджа весом 6 тонн проделал путь почти в 700 км из Шотландии до Солсберийской равнины не без помощи ледника, но окончательную доставку обеспечили неолитические строители, выяснила международная группа ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Ireland / AP Фото: Tim Ireland / AP

Исследователи смоделировали движение древнего льда и установили: во время последнего оледенения ледник мог перенести камень из Оркнейского бассейна на северо-востоке Шотландии лишь до Доггер-банки — затопленного ныне участка суши в Северном море. Дальше на юг льды не продвинулись. «Наше моделирование показывает, что ледники могли перенести часть камней, но не в Южную Англию,— объяснил соавтор работы доктор Энтони Кларк.— А значит, камень все равно пришлось бы перемещать на сотни километров силами людей».

Природная транспортировка сократила дистанцию для людей примерно с 700 до 400 км. Однако организовать переброску многотонной глыбы по сложному ландшафту можно было только при тщательном планировании и координации. Доктор Реми Венесс предположил, что обитатели Доггерленда почитали этот камень задолго до строительства Стоунхенджа и перемещали его дважды: спасая от наступающего моря, а затем доставляя к окончательному месту.

Ранее считалось, что алтарный камень, как и остальные голубые камни памятника, происходит из Уэльса. Геологическая экспертиза указала на его шотландское происхождение. Стоунхендж возводили примерно с 3000 по 1500 год до н. э., центральный мегалит установили между 2620 и 2480 годами до н. э.