Zara вернулась на Бонд-стрит

После реконструкции на лондонском перекрестке Бонд-стрит и Оксфорд-стрит вновь открылся флагман Zara. Четырехэтажное пространство площадью 3 тыс. кв. м объединяет цифровые сервисы и лимитированные коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sang Tan / AP Фото: Sang Tan / AP

В зале заработали автоматы для выдачи онлайн-заказов и возврата вещей, механическая сортировка. Отследить наличие помогает приложение, а заказ обещают подготовить за два часа. Предусмотрены сбор картона, контейнер для старой одежды и услуга ремонта.

К открытию подготовлена эксклюзивная линия Bond Street W1. Мужская часть включает более 40 лимитированных предметов: городской стиль, классические костюмы, джинсы, летнюю обувь и четыре аромата с лондонскими мотивами. Женская капсула выдержана в нежных кремовых и нейтральных тонах. Детская зона предлагает одежду с символами Лондона и коллекцию с медвежонком Паддингтоном, а также отдельную капсулу, созданную совместно с 11-летним нью-йоркским дизайнером Диланом.