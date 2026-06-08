Более четверти британских музыкантов лишились работы в ЕС с 2021 года

По данным The Guardian, после «Брексита» 25% артистов из Великобритании потеряли почти все профессиональные возможности в странах Евросоюза. Около половины опрошенных также заявили о сокращении числа проектов в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

Доходы от гастролей значительно снизились — в среднем примерно на 45%. При этом 59% музыкантов считают туры по ЕС экономически нецелесообразными из-за выросших расходов.

Среди ключевых причин — усложнившиеся визовые правила, необходимость получать разрешение на работу, ограничения на перевозку оборудования и требования шенгенской зоны. В результате организация концертов стала дороже и значительно сложнее с точки зрения логистики.

В отчете European Movement UK подчеркивается, что проблема затрагивает не только музыкальную индустрию (ее объем оценивается в £8 млрд и 220 тыс. рабочих мест), но и театр с кино: культурный обмен между Великобританией и ЕС заметно ослаб.

Исполнительный директор UK Music Том Киль связывает падение доходов с последствиями «Брексита» и призывает устранить существующие барьеры: «До "Брексита" британским группам было гораздо проще гастролировать в Европе, теперь же это стало экономически невыгодно».