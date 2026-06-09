Байопик о Майкле Джексоне собрал $898 млн по всему миру

Фильм «Майкл» студии Lionsgate стал самым кассовым проектом в истории компании, обойдя сиквелы «Голодных игр» и «Сумерек», а также «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. Зарубежный прокат принес картине около $544 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GK Films, Universal Pictures, Lionsgate Productions Фото: GK Films, Universal Pictures, Lionsgate Productions

В России фильм с момента премьеры собрал около $10 млн — его дистрибуцией занимается компания Volga. В Великобритании и Ирландии сборы достигли $68,1 млн, в Германии — 34,3 млн, во Франции — 54,5 млн, в Бразилии — $32,2 млн (по данным Deadline, это лучший результат на рынке страны).

«Майкл» — биографическая драма Антуана Фукуа о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона до 1990-х годов. В фильме показаны детство артиста, становление группы Jackson 5, создание культовых клипов (в том числе оммаж «Thriller») и начало сольной карьеры.

Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник Майкла Джексона, а Колман Доминго сыграл его отца, Джозефа Джексона.