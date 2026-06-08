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Венсан Кассель станет Наполеоном в новой видеоигре

Игра «Valor Mortis» польской студии One More Level расскажет альтернативную историю, в которой Наполеон Бонапарт восстает из мертвых и оказывается в мрачном сверхъестественном мире. Проект сочетает элементы экшена и темного фэнтези, а также опирается на механику souls-like — поджанра экшен-RPG, вдохновленного серией Dark Souls,— и сосредоточен на борьбе с потусторонними силами.

Фото: One More Level

Фото: One More Level

Разработчики обещают сложный сюжет и стиль, вдохновленный европейской готикой. Участие господина Касселя предполагает не только озвучку, но и захват движения (технология motion capture), благодаря чему актер будет узнаваем в образе Наполеона.

В тизере игры анимационный Наполеон в исполнении актера предупреждает Вильгельма о его новообретенных способностях и задает игроку вопрос: чем вы готовы пожертвовать ради власти?

Релиз намечен на 24 сентября — игра выйдет на PS5, Xbox Series S и X, а также на платформе Steam для ПК.

Фотогалерея

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Венсан Кассель родился в Париже в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Настоящая фамилия семьи (Крошон) казалась отцу недостаточно артистической, поэтому своим детям он рекомендовал взять псевдоним. Вопреки ожиданиям родителей Венсан поступил в цирковое училище Анни Фрателлини, но ему «хватило ума его бросить». В 17 лет Кассель поехал покорять Америку, однако обстоятельства сложились неудачно, и тот вернулся на родину

Венсан Кассель родился в Париже в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Настоящая фамилия семьи (Крошон) казалась отцу недостаточно артистической, поэтому своим детям он рекомендовал взять псевдоним. Вопреки ожиданиям родителей Венсан поступил в цирковое училище Анни Фрателлини, но ему «хватило ума его бросить». В 17 лет Кассель поехал покорять Америку, однако обстоятельства сложились неудачно, и тот вернулся на родину

Фото: Russeil Christophe / Corbis KIPA / Getty Images

По протекции отца начинающий актер устроился в театр Жан-Луи Барро, где представлялся семейным псевдонимом. В кино он первый раз появился в 1989 году в комедии «Аисты не такие, как о них думают». К 1995 году в фильмографии Касселя было уже 15 эпизодических ролей, но они не принесли ему известности &lt;br>На фото: кадр из фильма «Воспитанник» (1996)

По протекции отца начинающий актер устроился в театр Жан-Луи Барро, где представлялся семейным псевдонимом. В кино он первый раз появился в 1989 году в комедии «Аисты не такие, как о них думают». К 1995 году в фильмографии Касселя было уже 15 эпизодических ролей, но они не принесли ему известности
На фото: кадр из фильма «Воспитанник» (1996)

Фото: Blue Films

Прорывной в карьере француза стала главная роль в фильме «Ненависть» (1995) Матье Кассовица. Фильм о классовых и расовых предрассудках оказался близок Касселю — в детстве он дружил с арабами и африканцами, хорошо знал философию ислама и сам сталкивался с социальным неравенством. Роль в «Ненависти» принесла Касселю несколько номинаций на кинопремию «Сезар». После этого последовали крупные роли в «Воспитаннике» (1996), «Каким ты меня хочешь» (1997), «Елизавета» (1998)

Прорывной в карьере француза стала главная роль в фильме «Ненависть» (1995) Матье Кассовица. Фильм о классовых и расовых предрассудках оказался близок Касселю — в детстве он дружил с арабами и африканцами, хорошо знал философию ислама и сам сталкивался с социальным неравенством. Роль в «Ненависти» принесла Касселю несколько номинаций на кинопремию «Сезар». После этого последовали крупные роли в «Воспитаннике» (1996), «Каким ты меня хочешь» (1997), «Елизавета» (1998)

Фото: Neale Haynes / Getty Images

«Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении»&lt;br>На фото: кадр из фильма «Доберман» (1997)

«Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении»
На фото: кадр из фильма «Доберман» (1997)

Фото: Canal+ / Canal+ [fr]

В 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» Венсан Кассель встретил итальянскую актрису Монику Беллуччи (на фото). В 1999 году они поженились. У актеров две дочери — Дева и Леони. Беллуччи и Касселя называли самой красивой парой европейского кино, их брак продлился почти 14 лет — в 2013 году они развелись

В 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» Венсан Кассель встретил итальянскую актрису Монику Беллуччи (на фото). В 1999 году они поженились. У актеров две дочери — Дева и Леони. Беллуччи и Касселя называли самой красивой парой европейского кино, их брак продлился почти 14 лет — в 2013 году они развелись

Фото: Reuters

В большинстве фильмов начала 2000-х годов Кассель играл с Моникой Беллуччи. Но среди его партнерш по съемочной площадке были также Николь Кидман, Натали Портман, Мила Кунис, Леа Сейду&lt;br>На фото: Венсан Кассель и актриса Джульетт Льюис на Каннском фестивале, 2003 год

В большинстве фильмов начала 2000-х годов Кассель играл с Моникой Беллуччи. Но среди его партнерш по съемочной площадке были также Николь Кидман, Натали Портман, Мила Кунис, Леа Сейду
На фото: Венсан Кассель и актриса Джульетт Льюис на Каннском фестивале, 2003 год

Фото: Reuters

«В кино довольно много правды: шлюх часто играют шлюхи, сутенеров часто играют сутенеры, а уж всех трансвеститов всегда играют трансвеститы. А вот вместо наркотиков тебе вечно норовят подсунуть какую-то херню типа лактозы»

«В кино довольно много правды: шлюх часто играют шлюхи, сутенеров часто играют сутенеры, а уж всех трансвеститов всегда играют трансвеститы. А вот вместо наркотиков тебе вечно норовят подсунуть какую-то херню типа лактозы»

Фото: AP / Nathan Strange

«Гаспар Ноэ подошел ко мне в клубе в пять утра и спросил, могу ли я заняться с Моникой настоящим сексом перед камерой... Я послал его. А потом Моника убедила меня»&lt;br>Своим лучшим совместным фильмом Кассель и Беллуччи считают «Необратимость» (2003), который начинается с эпизода десятиминутного изнасилования главной героини. Чтобы не видеть эту сцену, Кассель уехал со съемочной площадки

«Гаспар Ноэ подошел ко мне в клубе в пять утра и спросил, могу ли я заняться с Моникой настоящим сексом перед камерой... Я послал его. А потом Моника убедила меня»
Своим лучшим совместным фильмом Кассель и Беллуччи считают «Необратимость» (2003), который начинается с эпизода десятиминутного изнасилования главной героини. Чтобы не видеть эту сцену, Кассель уехал со съемочной площадки

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году на экраны вышел фильм «Враг государства №1». Кассель сыграл в нем легендарного преступника Жака Мерина. Для этой роли французу пришлось набрать 20 кг веса. Эта работа принесла Касселю золотого «Сезара»&lt;br>На фото: церемония вручения премии

В 2008 году на экраны вышел фильм «Враг государства №1». Кассель сыграл в нем легендарного преступника Жака Мерина. Для этой роли французу пришлось набрать 20 кг веса. Эта работа принесла Касселю золотого «Сезара»
На фото: церемония вручения премии

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Известным увлечением Венсана Касселя долгое время остается бразильское боевое искусство — капоэйра. Мастерство в этом виде актер продемонстрировал на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004), в котором сыграл грабителя по прозвищу Ночной Лис

Известным увлечением Венсана Касселя долгое время остается бразильское боевое искусство — капоэйра. Мастерство в этом виде актер продемонстрировал на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004), в котором сыграл грабителя по прозвищу Ночной Лис

Фото: Reuters / Jean-Paul Pelissier

«В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои»

«В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои»

Фото: Reuters / Manuel Silvestri

Венсан Кассель — полиглот. Кроме родного французского языка он владеет английским, португальским, итальянским и даже русским. Последний он выучил во время подготовки к съемкам драмы «Порок на экспорт» (2007)

Венсан Кассель — полиглот. Кроме родного французского языка он владеет английским, португальским, итальянским и даже русским. Последний он выучил во время подготовки к съемкам драмы «Порок на экспорт» (2007)

Фото: Fotodom / Picture Perfect / REX / Shutterstock

Несколько лет Венсан Кассель был лицом аромата для мужчин La Nuit de l`Homme от Yves Saint Laurent. Представители компании объяснили свой выбор тем, что Кассель воплощает идеальный образ французского мужчины

Несколько лет Венсан Кассель был лицом аромата для мужчин La Nuit de l`Homme от Yves Saint Laurent. Представители компании объяснили свой выбор тем, что Кассель воплощает идеальный образ французского мужчины

Фото: Reuters / Yves Herman

В августе 2018 года актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. В апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. 5 апреля 2023 года супруги объявили о расставании

В августе 2018 года актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. В апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. 5 апреля 2023 года супруги объявили о расставании

Фото: Bob Edme / AP

В числе последних работ актера — комедия «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и «Три мушкетера: Д’Артаньян», вышедшие в 2023 году. Также в декабре ожидается премьера второй части кинодилогии «Три мушкетера: Миледи». На 2024-й запланирован выход триллера «Саваны», где Кассель сыграет главную роль — бизнесмена-вдовца, работающего над устройством для связи с мертвыми

В числе последних работ актера — комедия «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и «Три мушкетера: Д’Артаньян», вышедшие в 2023 году. Также в декабре ожидается премьера второй части кинодилогии «Три мушкетера: Миледи». На 2024-й запланирован выход триллера «Саваны», где Кассель сыграет главную роль — бизнесмена-вдовца, работающего над устройством для связи с мертвыми

Фото: Reuters / Regis Duvignau

«Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно» &lt;br>На фото: Венсан Кассель на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года

«Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно»
На фото: Венсан Кассель на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

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Венсан Кассель родился в Париже в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Настоящая фамилия семьи (Крошон) казалась отцу недостаточно артистической, поэтому своим детям он рекомендовал взять псевдоним. Вопреки ожиданиям родителей Венсан поступил в цирковое училище Анни Фрателлини, но ему «хватило ума его бросить». В 17 лет Кассель поехал покорять Америку, однако обстоятельства сложились неудачно, и тот вернулся на родину

Фото: Russeil Christophe / Corbis KIPA / Getty Images

По протекции отца начинающий актер устроился в театр Жан-Луи Барро, где представлялся семейным псевдонимом. В кино он первый раз появился в 1989 году в комедии «Аисты не такие, как о них думают». К 1995 году в фильмографии Касселя было уже 15 эпизодических ролей, но они не принесли ему известности
На фото: кадр из фильма «Воспитанник» (1996)

Фото: Blue Films

Прорывной в карьере француза стала главная роль в фильме «Ненависть» (1995) Матье Кассовица. Фильм о классовых и расовых предрассудках оказался близок Касселю — в детстве он дружил с арабами и африканцами, хорошо знал философию ислама и сам сталкивался с социальным неравенством. Роль в «Ненависти» принесла Касселю несколько номинаций на кинопремию «Сезар». После этого последовали крупные роли в «Воспитаннике» (1996), «Каким ты меня хочешь» (1997), «Елизавета» (1998)

Фото: Neale Haynes / Getty Images

«Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении»
На фото: кадр из фильма «Доберман» (1997)

Фото: Canal+ / Canal+ [fr]

В 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» Венсан Кассель встретил итальянскую актрису Монику Беллуччи (на фото). В 1999 году они поженились. У актеров две дочери — Дева и Леони. Беллуччи и Касселя называли самой красивой парой европейского кино, их брак продлился почти 14 лет — в 2013 году они развелись

Фото: Reuters

В большинстве фильмов начала 2000-х годов Кассель играл с Моникой Беллуччи. Но среди его партнерш по съемочной площадке были также Николь Кидман, Натали Портман, Мила Кунис, Леа Сейду
На фото: Венсан Кассель и актриса Джульетт Льюис на Каннском фестивале, 2003 год

Фото: Reuters

«В кино довольно много правды: шлюх часто играют шлюхи, сутенеров часто играют сутенеры, а уж всех трансвеститов всегда играют трансвеститы. А вот вместо наркотиков тебе вечно норовят подсунуть какую-то херню типа лактозы»

Фото: AP / Nathan Strange

«Гаспар Ноэ подошел ко мне в клубе в пять утра и спросил, могу ли я заняться с Моникой настоящим сексом перед камерой... Я послал его. А потом Моника убедила меня»
Своим лучшим совместным фильмом Кассель и Беллуччи считают «Необратимость» (2003), который начинается с эпизода десятиминутного изнасилования главной героини. Чтобы не видеть эту сцену, Кассель уехал со съемочной площадки

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году на экраны вышел фильм «Враг государства №1». Кассель сыграл в нем легендарного преступника Жака Мерина. Для этой роли французу пришлось набрать 20 кг веса. Эта работа принесла Касселю золотого «Сезара»
На фото: церемония вручения премии

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Известным увлечением Венсана Касселя долгое время остается бразильское боевое искусство — капоэйра. Мастерство в этом виде актер продемонстрировал на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004), в котором сыграл грабителя по прозвищу Ночной Лис

Фото: Reuters / Jean-Paul Pelissier

«В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои»

Фото: Reuters / Manuel Silvestri

Венсан Кассель — полиглот. Кроме родного французского языка он владеет английским, португальским, итальянским и даже русским. Последний он выучил во время подготовки к съемкам драмы «Порок на экспорт» (2007)

Фото: Fotodom / Picture Perfect / REX / Shutterstock

Несколько лет Венсан Кассель был лицом аромата для мужчин La Nuit de l`Homme от Yves Saint Laurent. Представители компании объяснили свой выбор тем, что Кассель воплощает идеальный образ французского мужчины

Фото: Reuters / Yves Herman

В августе 2018 года актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. В апреле 2019 года у них родилась дочь Амазони. 5 апреля 2023 года супруги объявили о расставании

Фото: Bob Edme / AP

В числе последних работ актера — комедия «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и «Три мушкетера: Д’Артаньян», вышедшие в 2023 году. Также в декабре ожидается премьера второй части кинодилогии «Три мушкетера: Миледи». На 2024-й запланирован выход триллера «Саваны», где Кассель сыграет главную роль — бизнесмена-вдовца, работающего над устройством для связи с мертвыми

Фото: Reuters / Regis Duvignau

«Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно»
На фото: Венсан Кассель на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

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