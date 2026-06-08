Венсан Кассель станет Наполеоном в новой видеоигре

Игра «Valor Mortis» польской студии One More Level расскажет альтернативную историю, в которой Наполеон Бонапарт восстает из мертвых и оказывается в мрачном сверхъестественном мире. Проект сочетает элементы экшена и темного фэнтези, а также опирается на механику souls-like — поджанра экшен-RPG, вдохновленного серией Dark Souls,— и сосредоточен на борьбе с потусторонними силами.

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Разработчики обещают сложный сюжет и стиль, вдохновленный европейской готикой. Участие господина Касселя предполагает не только озвучку, но и захват движения (технология motion capture), благодаря чему актер будет узнаваем в образе Наполеона.

В тизере игры анимационный Наполеон в исполнении актера предупреждает Вильгельма о его новообретенных способностях и задает игроку вопрос: чем вы готовы пожертвовать ради власти?

Релиз намечен на 24 сентября — игра выйдет на PS5, Xbox Series S и X, а также на платформе Steam для ПК.