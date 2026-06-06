Море после пены
В Петербурге в современное искусство ныряют в цехах бывшего пивоваренного завода
Экспозицию под названием «Внутреннее море» готовили совместно две московские галереи — «Грабарь» и «Миф». В списке участников сплошь звезды — Recycle, Анна Быстрова, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Юлия Вирко, Евгений Гаврилов, Иван Горшков, Платон Инфанте, Петр Кирюша, Влад Кульков, Даня Пирогов, Ульяна Подкорытова. Weekend побывал на открытии и оценил глубину высказывания.
Посетители выставки «Ритмы внутреннего моря» перед работой Анны Быстровой
Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ
«Внутреннее море» — первый проект в креативном кластере «Завод Разин» после его реконструкции. Впрочем, и до нее тут кипела жизнь. Иван Логос, основатель, генеральный продюсер и программный директор фестиваля электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma, вспоминает, как вместе с коллегами и единомышленниками разгребал тут мусор и бетонную пыль, чтобы освободить место под театральные постановки и перформансы: «И все равно артисты уходили после выступления все в бетонной пыли — но очень довольные. Здесь вообще такая атмосфера — вдохновляющая».
С этим трудно спорить. Когда-то сделанные под огромные пивные чаны отверстия в потолке первого этажа бывшего варочного цеха завода имени Степана Разина позволяют увидеть и часть происходящего выше — на втором уровне. А если подняться туда и смотреть сверху на работы и на изучающих их зрителей, чудится и вовсе что-то фантастическое, может быть, из-за странных теней в лучах экспозиционной подсветки, а может, потому что «Внутреннее море» — это малоизученный мир.
«На этой выставке нет определенного маршрута, вы выбираете его сами — перемещаетесь, скользите, будто опускаетесь в глубину, потом всплываете, потом снова вниз и опять наверх, — напутствует ее куратор Кристина Романова. — Ищите свой ритм, свои точки притяжения».
Представленные работы создавались для разных проектов, в разное время и с разными целями, но у них как будто есть некое объединяющее начало — в них ощущается текучесть и слышатся всплески, в них шум поверхностного сменяется безмолвием глубинного, в них за прозрачностью возможного наступает зыбкость грядущего. А может, все это внутри нас, что художники чуть взбалтывают или черпают, наполняют и осушают, переливают и расплескивают?
Выставка продлится до 28 июня.