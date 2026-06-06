Море после пены

Экспозицию под названием «Внутреннее море» готовили совместно две московские галереи — «Грабарь» и «Миф». В списке участников сплошь звезды — Recycle, Анна Быстрова, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Юлия Вирко, Евгений Гаврилов, Иван Горшков, Платон Инфанте, Петр Кирюша, Влад Кульков, Даня Пирогов, Ульяна Подкорытова. Weekend побывал на открытии и оценил глубину высказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители выставки «Ритмы внутреннего моря» перед работой Анны Быстровой

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ Посетители выставки «Ритмы внутреннего моря» перед работой Анны Быстровой

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ

«Внутреннее море» — первый проект в креативном кластере «Завод Разин» после его реконструкции. Впрочем, и до нее тут кипела жизнь. Иван Логос, основатель, генеральный продюсер и программный директор фестиваля электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma, вспоминает, как вместе с коллегами и единомышленниками разгребал тут мусор и бетонную пыль, чтобы освободить место под театральные постановки и перформансы: «И все равно артисты уходили после выступления все в бетонной пыли — но очень довольные. Здесь вообще такая атмосфера — вдохновляющая».

С этим трудно спорить. Когда-то сделанные под огромные пивные чаны отверстия в потолке первого этажа бывшего варочного цеха завода имени Степана Разина позволяют увидеть и часть происходящего выше — на втором уровне. А если подняться туда и смотреть сверху на работы и на изучающих их зрителей, чудится и вовсе что-то фантастическое, может быть, из-за странных теней в лучах экспозиционной подсветки, а может, потому что «Внутреннее море» — это малоизученный мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работа Кати Исаевой «О чем молчат рыбы?» на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Объект группы Recycle на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Инсталляция «Залечь на дно» Вильгения Мельникова в технике гидроформинга на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работа Влада Кулькова на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работа Михаила Першко на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова «Дельфин» Ивана Горшкова на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работа Саши Нестёркиной «Пока Вермеер спал» на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 7 Работа Кати Исаевой «О чем молчат рыбы?» на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Объект группы Recycle на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Инсталляция «Залечь на дно» Вильгения Мельникова в технике гидроформинга на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работа Влада Кулькова на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работа Михаила Першко на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова «Дельфин» Ивана Горшкова на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работа Саши Нестёркиной «Пока Вермеер спал» на выставке «Ритмы внутреннего моря» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

«На этой выставке нет определенного маршрута, вы выбираете его сами — перемещаетесь, скользите, будто опускаетесь в глубину, потом всплываете, потом снова вниз и опять наверх, — напутствует ее куратор Кристина Романова. — Ищите свой ритм, свои точки притяжения».

Представленные работы создавались для разных проектов, в разное время и с разными целями, но у них как будто есть некое объединяющее начало — в них ощущается текучесть и слышатся всплески, в них шум поверхностного сменяется безмолвием глубинного, в них за прозрачностью возможного наступает зыбкость грядущего. А может, все это внутри нас, что художники чуть взбалтывают или черпают, наполняют и осушают, переливают и расплескивают?

Выставка продлится до 28 июня.