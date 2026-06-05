«Экспофорум» и Аристарх Чернышев анонсировали коллаборацию
Выставочный центр «Экспофорум» объявил о коллаборации с Аристархом Чернышевым — одним из пионеров российского медиаарта. Специально для площадки художник создал физический объект, который покажут на Петербургском международном газовом форуме в октябре. Концепцию будущего произведения художник частично раскрывает в видеотизере.
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«Самое важное в такой коллаборации, — рассказывает Лиза Савина, куратор проекта, — это объединение художественной оптики автора с музейным статусом с масштабом и социальной значимостью одной из ключевых городских институций. Выход за рамки привычных форм репрезентации — это не только интеллектуальный или эстетический жест, но и создание пространства, где рождаются новые смыслы».