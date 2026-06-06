«Это как барбигеймер»: Великобританию охватывает новая волна битломании

Журналисты The Guardian фиксируют новую волну интереса к The Beatles, вызванную сразу несколькими крупными инфоповодами. Одной из отправных точек называют документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back», вышедший в 2021 году. С тех пор внимание к группе только усилилось: в ноябре 2025-го состоялась премьера ремастера культового телесериала «The Beatles Anthology», а недавно, 29 мая, Пол Маккартни представил свой 20-й студийный альбом «The Boys Of Dungeon Lane».

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Интерес подпитывают и будущие проекты. К 2027 году в Лондоне планируют открыть музей в здании, где в 1969 году прошел последний концерт группы. Параллельно завершается работа над масштабным кинопроектом Сэма Мендеса — четырьмя отдельными биографическими фильмами о каждом из участников The Beatles. Их роли исполнят Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Джозеф Куинн и Барри Кеоган.

Музыка британской группы все чаще возвращается в актуальную поп-культуру. Так, песня «Come Together» прозвучала в тизере чемпионата мира по футболу FIFA 2026, а в финальном выпуске The Late Show Пол Маккартни исполнил «Hello, Goodbye». По мнению наблюдателей, новая волна битломании достигнет своего пика к выходу фильмов Мендеса — их премьера запланирована на 7 апреля 2028 года.