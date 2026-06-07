Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Состояние Тейлор Свифт достигло 2 млрд долларов — Forbes

Данные выложили в обновленном списке Iconoclast 50, который формируется вокруг лидеров, «меняющих правила игры» в финансах, технологиях, медиа, бизнесе, развлечениях и благотворительности (в этом же списке можно встретить Дональда Трампа, Илона Маска, Марка Цукерберга, Уоррена Баффетта, а также представителей шоу-бизнеса и спорта — Бейонсе, Bad Bunny, The Weeknd, бейсболиста Сёхэя Отани и других).

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Основными источниками роста капитала Свифт стали тур The Eras (2023–2024), собравший около $2,2 млрд, а также новые релизы и переиздания каталога. Отдельно подчеркивается сделка по выкупу оригинальных мастер-записей примерно за $360 млн, которую певица профинансировала после успеха тура. Несмотря на высокий статус, Свифт пока не считается самым богатым артистом в мире: по данным Forbes, первое место сейчас удерживает Jay-Z с состоянием около $2,8 млрд.

Свифт продолжает активно привлекать к себе внимание шоу-индустрии: 5 июня певица опубликовала саундтрек «I Knew It, I Knew You» к фильму «История игрушек — 5», в середине июня ее включат в Зал славы авторов песен, а в июле состоится долгожданная свадьба с Трэвисом Келси, игроком в американский футбол.

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria&#39;s Secret

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Следующая фотография
1 / 16

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Смотреть