Состояние Тейлор Свифт достигло 2 млрд долларов — Forbes

Данные выложили в обновленном списке Iconoclast 50, который формируется вокруг лидеров, «меняющих правила игры» в финансах, технологиях, медиа, бизнесе, развлечениях и благотворительности (в этом же списке можно встретить Дональда Трампа, Илона Маска, Марка Цукерберга, Уоррена Баффетта, а также представителей шоу-бизнеса и спорта — Бейонсе, Bad Bunny, The Weeknd, бейсболиста Сёхэя Отани и других).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Основными источниками роста капитала Свифт стали тур The Eras (2023–2024), собравший около $2,2 млрд, а также новые релизы и переиздания каталога. Отдельно подчеркивается сделка по выкупу оригинальных мастер-записей примерно за $360 млн, которую певица профинансировала после успеха тура. Несмотря на высокий статус, Свифт пока не считается самым богатым артистом в мире: по данным Forbes, первое место сейчас удерживает Jay-Z с состоянием около $2,8 млрд.

Свифт продолжает активно привлекать к себе внимание шоу-индустрии: 5 июня певица опубликовала саундтрек «I Knew It, I Knew You» к фильму «История игрушек — 5», в середине июня ее включат в Зал славы авторов песен, а в июле состоится долгожданная свадьба с Трэвисом Келси, игроком в американский футбол.