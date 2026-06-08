240 рисунков Джона Леннона впервые представят в музее Ливерпуля

Иллюстрации были созданы музыкантом для одного из первых видеоклипов The Beatles — «She Said So» — в соавторстве с режиссером Стивеном Вероной. На каждом рисунке визуализированы строки из хита группы 1964 года «I Feel Fine». По словам Вероны, идея проекта возникла спонтанно: «Мы познакомились в одном из лондонских клубов, начали рисовать каракули на бумажной скатерти — и я предложил снять по ним фильм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images

Получившаяся работа оказала заметное культурное влияние: ее показывали на международных кинофестивалях и в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а также удостоили нескольких наград, включая премию CINE Golden Eagle. Оригинальная пленка сегодня хранится в Библиотеке Конгресса США, тогда как сами рисунки долгое время оставались у Вероны.

В 2000 году полный комплект иллюстраций был продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $58,7 тыс. Теперь работы представят на временной выставке музея The Beatles Story в Ливерпуле, после чего они могут отправиться в международный тур.