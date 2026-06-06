Папа римский освятит самую высокую башню собора Саграда Фамилия

Башня Иисуса Христа поднялась на 172,5 метра, сделав барселонский собор самой высокой церковью в мире. Центральный шпиль был установлен в феврале, спустя почти 144 года после начала строительства здания. До полного завершения храму еще далеко, однако этот этап венчает многолетнюю работу над главным творением каталонского архитектора Антони Гауди.

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10 июня башню Иисуса Христа освятит папа Лев XIV — в день, когда исполняется ровно 100 лет со смерти Гауди. Понтифик отслужит вечернюю мессу в базилике в рамках своего первого визита в Испанию, который пройдет с 6 по 12 июня. До Барселоны Лев XIV посетит Мадрид, где встретится с членами правительства, парламентариями, королем Филиппом VI и королевой Летисией, а также проведет молитвенное бдение в честь Всемирного дня молодежи и съезда молодых католиков со всего мира.

К визиту папы готовится весь город. На церемонию прибудут члены королевской семьи, представители правительства, сотни епископов, жители Барселоны и туристы — ожидается около 8 тыс. человек. Цены на отели в окрестностях собора уже достигли пика: апартаменты с видом на базилику в ночь освящения предлагают за €872 на двоих, номера в ближайших гостиницах — от €200 до €400 за ночь.