Тарантино раскритиковал современное кино за кастинг, неправдоподобие и попытки угодить зрителю

В колонке для Sight And Sound Квентин Тарантино написал, что сегодня ему «почти невозможно» смотреть фильмы, вышедшие после пандемии 2020-го года: «Ошибки, неправдоподобие, заигрывание с аудиторией, неудачный кастинг или просто глупость — все это топит почти каждый новый фильм, выходящий с безвкусной фабрики, которую раньше называли Голливудом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Режиссер отметил, что за последние годы видел фильмы, которые ему понравились, однако ни один из них не смог по-настоящему увлечь. Среди них «Вестсайдская история» Стивена Спилберга (2021) и две части «Горизонтов» Кевина Костнера 2024 года. Исключением Тарантино назвал триллер «Лакомый кусок» Джо Карнахана для Netflix с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком, который, по его словам, «удерживает внимание от начала до конца» благодаря режиссуре, актерскому составу и сценарию.