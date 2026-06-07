Парижская опера распродала зрителям театральные костюмы и реквизит

За три дня, с 29 по 31 мая, в здании Opera Bastille выставили около 5 тыс. нарядов и 2 тыс. аксессуаров из постановок с 1960-х годов до наших дней. Как пишет The New York Times, уже перед открытием у стеклянного фасада выстроилась очередь: в 30-градусную жару посетители ждали начала продаж, чтобы попасть внутрь и выбрать костюмы из архивов театра. Были выставлены пышные бальные платья, расшитые мантии, военная форма, фольклорные костюмы и театральные подкладки для формирования фигуры. К примеру, здесь были костюмы из опер «Самсон и Далила» (режиссер Дамиано Микелетто), «Диалоги кармелиток», а также балета «Онегин» в постановке Джона Кранко.

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Цены варьировались от €2 за аксессуары вроде поясов и шарфов до €800 за сложные сценические костюмы. Каждый предмет сопровождался подробной информацией: какому спектаклю принадлежал реквизит, какого года была постановка, а также кто из артистов его носил первым.

Распродажи Парижская опера проводит с 1999 года под руководством главного художника по костюмам Кристин Ноймайстер. Так театр освобождает место в хранилищах: часть костюмов повторно используют или передают в музеи, но значительная часть остается в архивах.