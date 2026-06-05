Историю о «Нелюбви сероглазого короля» экранизируют

Ольга Акатьева станет режиссером экранизации «Нелюбви сероглазого короля» — подросткового романа писательницы Аси Лавринович. Об этом госпожа Акатьева вместе с генеральным директором издательства «Эксмо» Евгением Капьевым сообщила на книжном фестивале «Красная площадь», который стартовал в Москве и продлится до 7 июня.

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«Сегодня хороший роман — это уже не финальная точка, а старт большой экосистемы,— говорит господин Капьев.— Книга становится сериалом, фильмом, аудиопроектом, объединяет вокруг себя сообщество поклонников. Мы рады, что после сериала "Загадай любовь" мы делаем следующий шаг с Асей Лавринович и Ольгой Акатьевой».