Сын Уилла Смита представил первую мужскую коллекцию для Christian Louboutin

Джейден Смит стал первым креативным директором мужской линии бренда в сентябре 2025 года. Съемка нового кампейна прошла в замке XVII века под Парижем: в кадре герои из разных эпох, которые сосуществуют в одном пространстве. Среди ключевых моделей — ботинки Molten Trapman с эффектом «стекающей» глянцевой краски, кроссовки Trapman TCT 2 с отсылками к хип-хоп-эстетике 1990-х, лоферы Dots с лазерной перфорацией и слингбэки Asclepius. Коллекцию дополняют аксессуары, включая украшения и сумки, в том числе новый тоут модели Tactical Multi-Pocket.

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Полноценная линейка уже доступна на сайте бренда. В честь запуска Джейден Смит также примет участие в серии мероприятий, которые пройдут в июне в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Париже и Лондоне.