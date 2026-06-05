Парижский Диснейленд терпит убытки в 4,2 млрд долларов

Крупнейший парк развлечений Disney в Европе по итогам последнего года зафиксировал дефицит. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры, а также с долговой нагрузкой. При этом посещаемость парка остается высокой (до 16 млн посетителей в год), но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Азулай, Коммерсантъ Фото: Галина Азулай, Коммерсантъ

В общей сложности компания Disney инвестировала в европейский парк $6,8 млрд и за 34 года существования так и не окупила свои вложения. При этом она продолжает инвестировать в развитие курорта, в том числе в расширение тематических зон и обновление аттракционов, рассчитывая на долгосрочный рост и восстановление финансовых показателей.

Disneyland в Париже — один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании Disney.