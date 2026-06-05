В Лондоне открылся мексиканский павильон Serpentine 2026

Павильон галереи «Серпентайн» — это знаменитый временный архитектурный проект Serpentine Galleries в Кенсингтонских садах, в котором приглашенные архитекторы каждое лето возводят свой арт-проект. В этом году павильон спроектировала мексиканская студия Lanza Atelier архитекторов Исабель Абаскаль и Алессандро Ариенцо. Конструкция представляет собой изогнутую кирпичную стену, делящую участок на северную и южную зоны. Пол выполнен из керамики в тон кладки, а полупрозрачная крыша пропускает естественный свет. Внутри пространства также размещены стулья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iwan Baan / Serpentine Фото: Iwan Baan / Serpentine

«Проект связан с нашим способом строительства в Мексике. Важно очень точно подходить к выбору элементов: мы стремимся строить меньше, но так, чтобы каждый элемент работал эффективнее и приносил максимальную пользу»,— говорит госпожа Абаскаль.

В разные годы здесь представляли свои проекты Заха Хадид, Даниэль Либескинд, Оскар Нимейер, Рем Колхас, Фрэнк Гери, Ай Вэйвэй и другие мировые архитекторы. В 2026 году «Серпентайн» отмечает 25-летие — в течение сезона запланированы лекции и дискуссии в сотрудничестве с Фондом Захи Хадид.

Павильон открыт для посетителей с 6 июня по 26 октября.