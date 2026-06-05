Л — значит Япония

Японские спецпроекты, новые японские бренды, дефиле японских дизайнеров — все, чтобы увидеть, вглядеться и понять, что определяет специальный японский взгляд на моду и ту особую «японскость», которую Pitti всегда отлично транслировала.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Pitti Uomo 109

Фото: AKAstudio-collective Pitti Uomo 109

Фото: AKAstudio-collective

Японцы приезжали во Флоренцию всегда, потому что именно Тоскана с ее великими ремесленными традициями была тем местом, где они могли, с одной стороны, к ним припасть, а с другой — показать, что они способны с ними сделать. За многие годы на Pitti Uomo я видела бренды, основанные японцами в Италии, преимущественно в Тоскане, и делающие традиционные итальянские вещи — одежду, обувь, аксессуары, но с тем характерным японским подходом, который поднимает эти традиции практически на высоту платоновской идеи. Но на Pitti Uomo 109 в этом году было как никогда много именно японских брендов из Японии, практикующих то же самое скрещивание традиций западного мужского костюма и специфически японского подхода, эстетики и материалов.

Проект Japan Quality, или J-Quality, не первый сезон на Pitti, его кураторами выступают дизайнер бренда Heugn Масато Кояма и Хирофуми Курино, один из создателей знаменитого японской ритейл-институции United Arrows, созданной еще в 1989 году с этой самой миссией представления западной моды в японской перспективе, писатель и интернациональный фэшн-консультант. А участники — сертифицированные мануфактуры со всей Японии, и все то, что они производят, 100% Made in Japan. Их вещи сшиты в Японии из тканей, вытканных в Японии, из пряжи, которая произведена и окрашена в Японии. И надо сказать, что само по себе это описание звучит как музыка для ушей любого фаната уникальности, ремесленного мастерства и моды, какие и составляют большинство участников и посетителей Pitti Uomo.

В этом проекте есть уже сложившееся ядро из брендов, но от выпуска к выпуску добавляются новые — так, чтобы всегда было чему удивляться и чем восхищаться. Пространство J-Quality устроено на втором этаже центрального павильона, прямо напротив входа, и в самый первый день выставки я непременно провожу там пару часов, разговаривая со всеми этими восхитительными японскими людьми, владеющими своими мануфактурами чаще всего уже не в первом поколении. Среди моих постоянных фаворитов, например, компания Kiivu, которая делает деним — как традиционный, так и сложно окрашенный. Или Sanyocoat, которая соединяет классический силуэт английского тренча, каким он существует 100 лет, с фантастическими японскими технологиями, позволяющими наносить на традиционную основу песочного цвета любой, самый концептуальный принт, сконструировать двусторонний тренч, делать trompe-l’œil и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Следующая фотография 1 / 21 Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Kiivu, SS'26 Фото: Courtesy of Kiivu Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat Sanyocoat, SS'26 Фото: Courtesy of Sanyocoat

Вообще, этот концепт — взять что-то одно, какую-то одну вещь, сосредоточиться на ней и довести до совершенства — очень свойственен японскому ремесленному сознанию. В этот раз выставлялся бренд Echizenya, специализирующийся исключительно на брюках-слаксах, которые, как они сами говорят, выполняются «с итальянской изысканностью»: из технологичных материалов разных цветов, с принтами и без, разного объема и посадки, с идеально продуманной системой застежек и регуляции ширины пояса. Но есть и бренды с полным гардеробом, например Teclore — минималистичный на японский манер, строго курированный и в свободных силуэтах, и в суровых цветах, или J. Press Original, японская реинкарнация preppy, стиля американских выпускников частных школ и университетов Лиги плюща.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Следующая фотография 1 / 31 J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore J.Press Originals, SS'26 Фото: Courtesy of J.Press Originals Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Teclore, SS'26 Фото: Courtesy of Teclore Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya Echizenya, SS'26 Фото: Courtesy of Echizenya

Отдельным событием этого выпуска J-Quality стала презентация проекта Spiber, вписанного в главный принцип J-Quality — «quality + science = sustainability». Spiber — это brewed protein fiber, то есть волокно, сделанное из протеина, полученного путем ферментации; его производит одноименная биовенчурная компания из Иокогамы. За процессом стоит молекулярная технология, а в качестве сырья используется сахарный тростник, выращенный на плантациях компании в Таиланде. Волокно добавляют к любым природным — шерсти ли, кашемиру ли, к чему угодно,— и оно увеличивает прочность и износоустойчивость и добавляет легкость любой ткани, делает ее куда менее мнущейся. На стенде была представлена небольшая коллекция разных вещей, сделанных с использованием Spiber, от кашемирового свитера до шерстяного смокинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Следующая фотография 1 / 10 Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber Spiber, SS'26 Фото: Courtesy of Spiber

Но и вне J-Quality на Pitti было предостаточно замечательных японских брендов. Наши старые знакомые Ikiji, за которыми я слежу уже много лет, и они ни разу меня не разочаровали. Исключительно простые и безупречно исполненные вещи, дизайн которых практически полностью растворен в их функции — футболки и свитшоты из бумажной пряжи, идеальные поло, брюки и свитеры ровно тех пропорций, чтобы не быть ни супертренди, ни олд-фэшн, шейные платки, служащие одновременно для традиционной техники фуросики — то есть чтобы заворачивать любые предметы и носить так, без пакетов и сумок. И еще одни — Boot Black, производящие всё для профессионального ухода за обувью, от кремов до щеток того фантастического качества, на которое способны только японцы. Во время Pitti их мастера в безупречных костюмах с непроницаемостью самураев приводят в порядок обувь, которую им приносят журналисты, байеры и блогеры со всего света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Следующая фотография 1 / 11 Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Ikiji, SS'26 Фото: Courtesy of Ikiji Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black Boot Black, SS'26 Фото: Courtesy of Boot Black

Однако в этот раз были и открытия. Например, токийский бренд Tsuchiya Kaban, с 1965 года делающий сумки и прочую кожгалантерею, в том числе классические школьные ранцы из плотнейшей кожи, которые в Японии положено выполнять по традиционной, строго регламентированной технологии. Сумки по их мотивам выглядят не просто суперклассно, но и очень оригинально на европейский взгляд. И конечно, главная находка этой выставки — два бренда обувного дизайнера и мастера Тэппэя Йосими. Это классическая мужская обувь Rendo, где кроме безупречной красоты и благородства оксфордов и челси есть модели с некоторым смещением и смешением стилей, и совершенно неформальный Tep_P — легкие и мягкие туфли и ботинки с перфорацией и плетением, без подкладки и на почти невесомой подошве Vibram. И те и другие делаются вручную в мастерской Тэппэя Йосими в токийском районе Асакуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Фото: AKAstudio-collective Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Следующая фотография 1 / 32 Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Tsuchiya Kaban, SS'26 Фото: Courtesy of Tsuchiya Kaban Фото: AKAstudio-collective Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Tep_P, SS'26 Фото: Courtesy of Tep_P Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo Rendo, SS'26 Фото: Courtesy of Rendo

Есть еще один азиатский специальный проект, но не японский, а китайский, за которым я также внимательно слежу: сотрудничество Consinee Group, крупнейшего китайского производителя пряжи и тканей из кашемира, с кем-то из кураторов и дизайнеров. Предыдущие два раза это были журналист Анджело Флакковенто и дизайнер Лука д’Алена. А теперь Consinee Group обратилась к Саре Соццани Майно, художественному директору Fondazione Sozzani, и дизайнеру Галибу Гасанову. Проект Galib Gassanoff x Consinee Group получился более статичным, даже монументальным, сосредоточенным на плотных фактурах, а не на подвижных и текучих формах, как предыдущие, совсем другим по эстетике и настроению. Галиб Гасанов, родившийся и выросший в азербайджанской семье в Грузии, учившийся и живущий в Милане, показал другую сторону кашемира — не его нежность, а его тяжесть, довольно непривычную для этого материала. А недавно стало известно, что Гасанов со своим собственным брендом Institution by Galib Gassanoff стал финалистом LVMH Prize 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: AKAstudio-collective Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: AKAstudio-collective Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Следующая фотография 1 / 12 Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: AKAstudio-collective Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: AKAstudio-collective Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group Galib Gassanoff x Consinee Group, SS'26 Фото: Courtesy of Galib Gassanoff x Consinee Group

Непременная часть Pitti Uomo — это показы приглашенных дизайнеров и брендов. В этот раз их было три, и два их них — тоже японские. Но начнем с третьего — Хеда Майнера, родившегося в Израиле и создавшего в Париже свой бренд Hed Mayner, который в 2019 году получил приз Карла Лагерфельда в рамках все той же премии для молодых дизайнеров LVMH Prize. При упоминании его одежды принято произносить два слова: объемы и геометрия. И то и другое вполне присутствовало в коллекции грядущей осени — наряды, составленные из надетых друг на друга пелерин, огромная шуба и большое пальто, стянутые на талии ремнем. Но была и не лишенная изобретательности деконструкция классического мужского костюма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Следующая фотография 1 / 17 Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight Hed Mayner, SS'26 Фото: Launchmetrics.com Spotlight

А теперь японцы. Первый — бренд Shinyakozuka, тоже замеченный LVMH Prize этого года: его создатель, Синья Кодзука, вышел в полуфинал. И если бы надо было определить его коллекцию какой-то формулой, то я бы сказала, что это одежда для японского Кая, попавшего во дворец японской же Снежной королевы. Слои, объемы и принты, напоминающие следы на снегу или отпечатки снега после игры в снежки. А еще модели шли по подиуму, засыпанному некоей белой субстанцией, похожей на искрящиеся снежинки; ею же были присыпаны их волосы. А лейтмотивом коллекции стали вязаные перчатки, помещенные на место — и вместо — карманов на одежду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Следующая фотография 1 / 18 Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Giovanni Giannoni Shinyakozuka, SS'26 Фото: Vanni Bassetti

Последним показом стала осенняя коллекция Soshiotsuki, бренда мужской одежды Соси Оцуки, победителя LVMH Prize прошлого года — а в ее шорт-лист он впервые попал еще в 2016-м. Его мода замечательно показывает специфическую грань «японскости», то самое скрещивание традиций, а именно — классический европейский мужской костюм, пропущенный через японские дизайнерские мозги. На выходе у Соси Оцуки получилась пленительная одежда, тонко и остроумно играющая со стилем поздних 1980-х — с широкими брюками и пиджаками с огромными плечами. Лавандовый костюм с велюровой спортивной кофтой на молнии цвета морской волны, классический костюм-двойка из янтарно-коричневой плотной блестящей кожи как на кожаном диване. Изящные мелкие детали поэтического свойства — словно замятые, завернутые уголки широких лацканов, подкладка, выглядывающая так, будто бы лацканы были слишком широко заглажены, вечерние шелковые шарфы с кистями, как у Алена Делона в рекламе шуб Annabella Furs 1989 года, развевающиеся где-то на поясе брюк. И это — квинтэссенция того, за что японцев так любят на Pitti.