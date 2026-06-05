Статую Месси в Калькутте демонтировали

Власти индийского штата Западная Бенгалия приказали убрать гигантскую скульптуру Лионеля Месси, так как она угрожала безопасности прохожих. В понедельник позолоченную 21-метровую конструкцию из стекловолокна и железа, изображающую аргентинца с Кубком мира в руках, сняли с постамента.

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Жители Калькутты стали жаловаться, что монумент раскачивается при порывах ветра рядом с оживленной Восточной объездной дорогой. Депутат законодательного собрания Шарадват Мукерджи заявил, что инженеры признали статую небезопасной. Сейчас она находится в ведении департамента общественных работ, и решение о ее возвращении на прежнее место пока не принято.

Памятник, на сборку которого ушло 40 дней, открыл сам футболист в декабре 2025 года во время рекламного тура GOAT India. Тот визит, однако, обернулся скандалом: Месси появился на стадионе лишь на несколько минут, и болельщики с трибун не смогли его разглядеть. Нападающий «Интер Майами» на демонтаж статуи не отреагировал.