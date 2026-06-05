Google испытает армию стерильных комаров
Google LLC попросила у Агентства по охране окружающей среды США (EPA) разрешение выпустить до 64 млн стерильных самцов комаров в Калифорнии и Флориде. Эксперимент, запланированный на два года, предполагает ежегодный запуск до 16 млн насекомых в каждом из штатов.
Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори
Заявка касается самцов вида Culex quinquefasciatus, несущих бактерию Wolbachia pipientis wAlbB. При спаривании с дикими самками такие самцы делают кладку нежизнеспособной. Поскольку кусают людей только самки, рост числа выпущенных особей не увеличит количество укусов. EPA будет принимать общественные комментарии до 5 июня, после чего примет решение о выдаче экспериментального разрешения.
Инициатива развивает программу Google Debug. Ранее компания уже тестировала схожий подход в Сингапуре, где выпуск комаров с Wolbachia позволил сократить популяцию переносчиков лихорадки денге на 80–90%, а заболеваемость — более чем на 70%. Теперь технологию нацелили на вид, способный переносить вирус Западного Нила и энцефалит Сент-Луис. Во Флорида-Кис аналогичные испытания идут второй сезон; представитель округа Чад Хафф назвал первые результаты достаточно многообещающими.
Энтомолог Натан Беркетт-Кадена пояснил, что целевой вид не является коренным для Флориды, поэтому его сокращение не нарушит местные пищевые цепочки. «Я люблю комаров,— добавил он.— Но инвазивные виды представляют подлинную угрозу человеческой жизни, и те, кто отвечает за ее защиту, должны принять меры». В Google, в свою очередь, настаивают, что традиционные пестициды и осушение стоячей воды уже недостаточны, а эффективных вакцин против большинства распространяемых комарами болезней не существует.