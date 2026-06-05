Google испытает армию стерильных комаров

Google LLC попросила у Агентства по охране окружающей среды США (EPA) разрешение выпустить до 64 млн стерильных самцов комаров в Калифорнии и Флориде. Эксперимент, запланированный на два года, предполагает ежегодный запуск до 16 млн насекомых в каждом из штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

Заявка касается самцов вида Culex quinquefasciatus, несущих бактерию Wolbachia pipientis wAlbB. При спаривании с дикими самками такие самцы делают кладку нежизнеспособной. Поскольку кусают людей только самки, рост числа выпущенных особей не увеличит количество укусов. EPA будет принимать общественные комментарии до 5 июня, после чего примет решение о выдаче экспериментального разрешения.

Инициатива развивает программу Google Debug. Ранее компания уже тестировала схожий подход в Сингапуре, где выпуск комаров с Wolbachia позволил сократить популяцию переносчиков лихорадки денге на 80–90%, а заболеваемость — более чем на 70%. Теперь технологию нацелили на вид, способный переносить вирус Западного Нила и энцефалит Сент-Луис. Во Флорида-Кис аналогичные испытания идут второй сезон; представитель округа Чад Хафф назвал первые результаты достаточно многообещающими.