Летом россияне смогут увидеть свидание Юпитера с Венерой и яркую комету

Этим летом жители России станут свидетелями нескольких заметных астрономических событий — от сближения ярчайших планет до появления кометы, доступной для наблюдения в бинокль. Подробности привел инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Главным украшением июня станет соединение Юпитера и Венеры. В ночь на 10 июня две самые заметные планеты земного неба сойдутся на угловом расстоянии в 1,6 градуса — это примерно три лунных диска. Наблюдать пару можно будет по вечерам в западной части небосвода, причем с каждым днем, вплоть до пика, дистанция между ними станет зримо сокращаться.

Единственной яркой кометой сезона окажется короткопериодическая 10P/Tempel 2. В начале лета ее блеск не превысит 10-й звездной величины, однако к концу июля — началу августа достигнет максимума — примерно 8-й величины. В этот период, несмотря на небольшую высоту над горизонтом, комету можно будет разглядеть в любительский телескоп или даже бинокль. Ближе к осени небесная гостья станет ярче. «Она, скорее всего, будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом»,— уточнил специалист, добавив, что лучше всего наблюдать ее во второй половине ночи. 10P/Tempel 2 совершает полный оборот вокруг Солнца чуть более чем за пять лет.

Еще одно сближение ожидается в ночь на 15 августа — тогда Юпитер ненадолго окажется рядом с Меркурием. Соединение случится в благоприятных условиях, на относительно большом удалении от Солнца, поэтому искать планеты нужно будет в предрассветные часы.