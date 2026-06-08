Ученые создали робота с 20 ногами-камерами

Инженеры Дьюкского университета представили робота, который одинаково хорошо движется в любом направлении. Модель Argus с 20 телескопическими конечностями и таким же числом сенсоров глубины разгоняется с одной скоростью в любую сторону — в отличие от традиционных машин, которые лучше всего движутся только вперед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Allen G. Breed, AP Фото: Allen G. Breed, AP

В ходе испытаний Argus перемещался по песку, лесу и влажным поверхностям, перекатывался через препятствия, карабкался между вертикальными стенами и стабилизировался после толчков. Он сохранял работоспособность при отказе трех ног, переносил 4,5-килограммовый груз и манипулировал кубом. «Когда мы впервые увидели, как он маневрирует среди деревьев и пересеченной местности, даже при сильных столкновениях, мы поняли — это нечто особенное»,— отметил аспирант Лю Цзясюнь.

Руководитель проекта Чен Боюань пояснил, что ключевым стал принцип динамической симметрии: если робот может одинаково ускоряться во все стороны, ему не нужно разворачиваться. Перебрав свыше 1,5 тыс. конфигураций, разработчики остановились на форме додекаэдра — она обеспечила почти идеальную развесовку и круговой обзор. Такой подход в проектировании пригодится для поисково-спасательных операций, подводных и космических аппаратов.

Милена Двойченкова