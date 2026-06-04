Кристофер Нолан снял «Одиссею» без греков

Журналист The Guardian Крис Котону раскритиковал новую экранизацию по мотивам поэмы Гомера. Одна из главных претензий — в фильме не задействован ни один актер греческого происхождения, хотя фильм основан на ключевом произведении древнегреческой культуры, а актерский состав был выбран максимально разнообразный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal Pictures Фото: Universal Pictures

В каст вошли Мэтт Деймон, Зендея, Том Холланд, Шарлиз Терон и другие международные звезды. По словам актрисы Лупиты Нионго (играет Елену Троянскую), актеров подбирали с идеей «представить весь мир», однако именно отсутствие греков вызвало наибольшее недоумение у критиков и зрителей.

Автор материала отмечает, что Голливуд давно экранизирует греческие мифы, редко привлекая к ним самих греков: «Здесь нет ничего нового. От “Ясона и аргонавтов“ (1963) до “Трои“ (2004) Голливуд на протяжении поколений использовал греческие сюжеты, не особо заботясь об их изображении в греческом контексте — если только это не соответствовало какому-либо клише»,— пишет Котону.

При этом «Одиссея» остается одним из самых ожидаемых фильмов года. Премьера состоится 17 июля в кинотеатрах США.