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Сидни Суини сыграет в ремейке «Сонной Лощины» и выступит его продюсером

Фильм станет экранизацией еще не вышедшего романа режиссера Линдси Андерсон Бир «Hollow» — переосмысления классического рассказа Вашингтона Ирвинга 1820 года. В отличие от оригинала, в книге повествование будет вестись от лица главной героини — Катрины Ван Тассел. Выход романа запланирован на осень 2027 года.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В фильме роль Катрины исполнит Сидни Суини. Ее героиня окажется в центре сверхъестественного любовного треугольника с Икабодом Крейном и Бромом Боунсом. Не обойдется и без известного Всадника без головы — персонажа рассказа Ирвинга. Сообщается, что картина объединит элементы готического и эротического триллера.

Проект также станет одним из первых для новой продюсерской компании госпожи Суини Honey Trap, недавно созданной актрисой. Она уже заключила сделку с Sony Pictures, по которой ее студия получает приоритетное право на финансирование и продвижение проектов. В частности, вместе с Суини Sony Pictures уже работает над ремейком «Барбареллы» Роже Вадима о космической путешественнице из будущего.

Фотогалерея

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Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно

Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно

Фото: Black Bear

«Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour)

«Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Кристи Мартин и Сидни Суини

Кристи Мартин и Сидни Суини

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми»

Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми»

Фото: Jae C. Hong / AP

В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки

В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour)

«Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour)

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

«Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов

«Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов

Фото: Dr. Squatch

Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи»

Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года

Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Сидни Суини с Джонатаном Давино

Сидни Суини с Джонатаном Давино

Фото: Charley Gallay / Getty Images for InStyle

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Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно

Фото: Black Bear

«Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Кристи Мартин и Сидни Суини

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми»

Фото: Jae C. Hong / AP

В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour)

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

«Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов

Фото: Dr. Squatch

Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Сидни Суини с Джонатаном Давино

Фото: Charley Gallay / Getty Images for InStyle

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