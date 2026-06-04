Сидни Суини сыграет в ремейке «Сонной Лощины» и выступит его продюсером

Фильм станет экранизацией еще не вышедшего романа режиссера Линдси Андерсон Бир «Hollow» — переосмысления классического рассказа Вашингтона Ирвинга 1820 года. В отличие от оригинала, в книге повествование будет вестись от лица главной героини — Катрины Ван Тассел. Выход романа запланирован на осень 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В фильме роль Катрины исполнит Сидни Суини. Ее героиня окажется в центре сверхъестественного любовного треугольника с Икабодом Крейном и Бромом Боунсом. Не обойдется и без известного Всадника без головы — персонажа рассказа Ирвинга. Сообщается, что картина объединит элементы готического и эротического триллера.

Проект также станет одним из первых для новой продюсерской компании госпожи Суини Honey Trap, недавно созданной актрисой. Она уже заключила сделку с Sony Pictures, по которой ее студия получает приоритетное право на финансирование и продвижение проектов. В частности, вместе с Суини Sony Pictures уже работает над ремейком «Барбареллы» Роже Вадима о космической путешественнице из будущего.