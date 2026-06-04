У Дэвида Бекхема появится звезда на Аллее славы в Голливуде

Английский футболист получит именной знак за вклад в популяризацию футбола в США и влияние на глобальную культуру, спорт и индустрию развлечений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Церемония открытия состоится 12 июня на Голливудском бульваре. Бекхэм будет удостоен звезды в категории Sports Entertainment («Спортивные развлечения»), учрежденной в 2023 году. На мероприятии ее представят Том Круз и Виктория Бекхем.

Господин Бекхем выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а завершил карьеру в 2013 году. Позднее он стал совладельцем клуба «Интер Майами», за который сейчас играет Лионель Месси.

Церемония пройдет перед началом матча США—Парагвай в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в городах США, Канады и Мексики.