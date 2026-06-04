Как она видит

Выставка «Женский взгляд» исследует вопрос гендерных различий в подходах к съемке на фотографиях для глянца и рекламных кампаний, а еще на официальных портретах и натюрмортах авторства женщин из разных стран и эпох. Вроде бы тема проще, чем военные репортажи, но и нюансы тоньше.

Текст: Елена Соломенцева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Ellen von Unwerth / Courtesy Lumiere Gallery Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Sheila Metzner / Courtesy Lumiere Gallery Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Ruth Orkin / Courtesy Lumiere Gallery Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Wendy Paton / Courtesy Lumiere Gallery Следующая фотография 1 / 4 Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Ellen von Unwerth / Courtesy Lumiere Gallery Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Sheila Metzner / Courtesy Lumiere Gallery Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Ruth Orkin / Courtesy Lumiere Gallery Экспонат выставки «Женский взгляд» Фото: Wendy Paton / Courtesy Lumiere Gallery

Чем отличается женский взгляд в фотографии? Когда речь о репортажной съемке, принято говорить, что разница в эмоциях: женщине якобы сложнее оставаться безучастной. Российский фотожурналист Виктория Ивлева (признана иноагентом), обладательница высшей награды в профессии — World Press Photo Golden Eye,— после съемок в 1990-х репортажа о подростках, участвовавших в военных действиях в Уганде, оплатила одному из них обучение в школе. Военный корреспондент США Маргарет Бурк-Уайт долго не могла взять в руки камеру после того, как документировала освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд. Роль стороннего наблюдателя подходит не каждому. И стереотипы в профессии фотографа активно намекают, что, как правило, не подходит именно женщинам.

Красотки на снимках Лиллиан Бассман, включая ту, что элегантно отправляет кому-то воздушный поцелуй (на выставке — прижизненный отпечаток этого кадра с авторской подписью), не просто демонстрируют одежду — они рассказывают историю. Благодаря завышенному контрасту и размытым контурам героиня превращается из просто девушки в мечту, которая ждет зрителя где-то в будущем или в прошлом. Лиллиан пришла в фотографию из арт-дизайна и точно знала, как представить своих героинь соблазнительными, не прибегая к открытому эротизму.

От человека, работающего в модной индустрии XX века (по обе стороны объектива), конечно, ждали выхолощенной красоты, идеальных пропорций и гламура. Таковы были условия существования в фэшн-бизнесе того времени, и женщины-фотографы не могли их игнорировать. Но наряду с отретушированным лоском они могли пробовать передать в своих работах как минимум настроение, а как максимум — чувства, мысли и характер своих героев. И особенно героинь. Картинка должна была быть красивой, но необязательно одномерной.

В XX веке в глянцевую фотографию женщины часто попадали через моделинг. Но были и те, кто с самого начала хотел заниматься совсем другим. Такой «случайный» человек в профессии — автор всемирно известного кадра «Американка в Италии» (1951 года) Рут Оркин. Ее не приняли в кинооператоры по половому признаку, зато фотография раскрыла девушке свои объятия сразу. В итоге — публикации в Life, Look и The New York Times и слава той, которая умеет схватить даже самую мимолетную эмоцию на пленку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Следующая фотография 1 / 3 Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер

Шейла Мецнер работала в рекламе, была арт-директором агентства Doyle Dane Bernbach, пока судьба не заставила ее начать снимать рекламируемые продукты самой. Несколько лет практики — и вот Шейла уже первая женщина-фотограф, заключившая долгосрочный контракт с Vogue. Ее натюрморты — почти живописные полотна, созданные с применением трудоемкой техники печати Fresson: в некоторых сквозит античная традиция, а где-то проглядывают принципы конструктивизма.

Безусловная жемчужина выставки — портрет королевы Елизаветы II авторства Энни Лейбовиц. Фотографу удалось показать личность с соблюдением всех требований церемониала: официальная обстановка, поза, наряд, но во взгляде монаршей особы читается ее несгибаемый характер и королевское мироощущение. Революционерку от модной фотографии Лейбовиц никогда не устраивали стандартные подходы. Для календаря Pirelli в 2016 году она сняла не топ-моделей, как долгие годы было принято в проекте, а влиятельных женщин своего времени, абсолютно разных возрастов и типажей. В знаменитой серии по «Алисе в Стране чудес» 2003 года для Vogue она превратила дизайнеров — Тома Форда, Джона Гальяно, Донателлу Версаче, Жана Поля Готье — в персонажей Льюиса Кэрролла. Ее работы всегда содержат несколько уровней смысла, и внешний слой — только первый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Следующая фотография 1 / 3 Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер Экспозиция выставки «Женский взгляд» Фото: предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер

Всего на выставке «Женский взгляд» около 20 работ из коллекции галереи «Люмьер» и фонда Still Art Foundation. Выявить отличия женского стиля фотографии от мужского на такой небольшой выборке сложно — и вообще вопрос, возможно ли в принципе. Но то, как женщины-фотографы передают внутренний мир своих героинь, как создают чувственный контекст — не заметить невозможно.

Выставка открыта до 4 октября. Посетить ее можно в составе регулярных групповых экскурсий по субботам.