Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартовал в столице

Это седьмой сезон фестиваля, мероприятия начались в предпоследний день весны и будут проводиться на протяжении 100 дней — до сентября.

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В этом году события форума принимает рекордное количество площадок — 77, 60 из них — именно усадьбы, из которых 23 присоединились к фестивалю впервые. Также поучаствовать в фестивале можно в 7 парках, 5 столичных культурных пространствах (Манежная площадь, «Музеон», «Москино», Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, «Ленинка Арт» — Римский дворик Российской государственной библиотеки) и в 5 усадьбах за пределами городской черты — Горки Ленинские, Мелихово, Мураново, Даровое и Ясная Поляна.

Следить за программой мероприятий, а всего их запланировано более 800, можно на сайте. В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, масса интересного ожидается в усадьбах Митино и Люблино — кинолектории, ретрофотоателье, мастер-классы. В усадьбе Губиных заработает книжный клуб, а по центру столицы можно будет прогуляться с экскурсией «Литературные салоны и архитектурные стили: Москва на рубеже эпох».