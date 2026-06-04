Шпион, детектив, повстанец

На платформе Apple TV+ выходит комедийный хоррор «Бухта вдов» с Мэттью Ризом в главной роли. Weekend рассказывает об этом и других сериалах с участием валлийского актера с тревожным обаянием и дьявольской харизмой, чья популярность набирает обороты.

«Смерть приходит в Пемберли» ВВС One, 2013 Самый романтический любовник британской поп-культуры, мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» — мечта любого актера. Риз сыграл застенчивого аристократа со страстной душой в продолжении романа Джейн Остен, где описана семейная жизнь Дарси и Элизабет,— с виду чистый фанфик, но сочинила его детективщица Пи Ди Джеймс, которая тоже принадлежит к классикам английской литературы. В Пемберли, пышном имении Дарси, готовится бал, но накануне в соседнем лесу застрелен капитан Дэнни, и в преступлении подозревают вечного красавчика-ловеласа Уикхема, антагониста Дарси. Нашему образцовому джентльмену приходится участвовать в уголовном процессе в качестве свидетеля, что для английского аристократа страшный позор. Переплюнуть Колина Ферта в роли Дарси невозможно — англичане даже установили ему памятник в Гайд-парке. Этот Ферт в образе Дарси выходит в мокрой рубашке из пруда (ох уж эта застенчивая британская эротика!). Но Риз на пороге сорокалетия сыграл своего оригинального Дарси, преодолевающего кризис среднего возраста — проблему современного человека, которая в эпоху Регентства еще не имела названия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Следующая фотография 1 / 4 Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire Кадр из сериала «Убийство в поместье Пемберли», 2013 Фото: BBC Drama Productions, Farmoor, Origin Pictures, Screen Yorkshire

«Американцы» FX, 2013–2018 В Америку 1960-х КГБ забрасывает профессиональных агентов под прикрытием Надю и Мишу (Кэри Расселл и Мэттью Риз), и они натурализуются под видом супругов Филиппа и Элизабет Дженнингс. Действие сериала начинается в 1980-е: при власти Рональд Рейган, холодная война продолжается, а пустившие корни в пригороде Вашингтона законспирированные русские сводят дружбу с соседом Стэном, офицером ФБР. Со временем фиктивный брак «Дженнингсов» становится настоящим: у них рождаются сын и дочь (партия сказала «надо!»), а для прикрытия появляется туристический бизнес. При этом слежка, перестрелки, кража документов и организация саботажа в сфере ВПК остаются привычной рутиной для этих людей. После Штирлица это самые крутые русские разведчики в истории телевидения — поразительно, что автор сериала Джо Вайсберг (на минуточку, бывший сотрудник ЦРУ) показывает их с нескрываемой симпатией. Шпионский триллер превращается в размышление об идентичности. Каково быть своим среди чужих? Что важнее — семья или верность долгу? С чего начинается родина? И где она заканчивается — в географических границах или в человеческой душе? Для Кэрри Расселл и Мэттью Риза экранный брак тоже стал настоящим — актеры живут вместе с 2014 года и воспитывают сына, родившегося в 2016-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Следующая фотография 1 / 9 Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television Кадр из сериала «Американцы», 2013–2018 Фото: Amblin Television, DreamWorks Television

«Палач-бастард» FX, 2015 Для Риза было важно появиться в этом сериале в качестве приглашенной звезды (во время съемок долгоиграющих «Американцев»): речь здесь идет о борьбе за независимость Уэльса, страстным патриотом которого он является. В XIV веке Уэльс стонет под властью английских баронов и задавлен невыносимыми поборами, а Эдуард II (первый в истории принц Уэльский) хочет расчленить имение Вентришир и отдать своему фавориту. Главному герою сериала рыцарю Уилкину приходится скрываться под личиной палача, чтобы его не казнили за участие в бунте против барона Вентриса и связь с валлийскими повстанцами, предводителя которых по прозвищу Волк играет Риз. Автор «Сынов анархии» Курт Саттер перенес в средневековый антураж всю ярость своей байкерской саги. Даже «Игра престолов», которая выходила одновременно с «Палачом», уступает ему в кровавости. Увидев такое, критики опешили, но спустя годы сериал остается страшно актуальным высказыванием о жестокой сущности человека и его борьбе за жизнь: нас разрежут на части и намажут на хлеб — если мы не сделаем это первыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Палач-бастард», 2015

Фото: Fox 21, FX Productions, Imagine Television Кадр из сериала «Палач-бастард», 2015

Фото: Fox 21, FX Productions, Imagine Television

«Перри Мейсон» НВО, 2020–2023 Благодаря классическому сериалу 1960-х в поп-культуре закрепился образ Перри Мейсона как выдающегося адвоката, который хладнокровно и расчетливо устраивал представления в зале суда. Ему всякий раз удавалось впечатлить присяжных, а еще больше — зрителей у экранов черно-белых телевизоров. В новой версии похождений знаменитого адвоката его должен был сыграть Роберт Дауни-младший, но сошел с дистанции из-за плотного графика, и продюсеры сочли Мэттью Риза адекватной заменой (в их числе был и сам Дауни). Действие переместилось из зала суда на задворки Лос-Анджелеса, где Перри в качестве частного сыщика рыщет в поисках чужих грязных секретов — и страшно тяготится этим нечистоплотным занятием. На дворе 1932 год, Великая депрессия кажется бесконечной, Город ангелов — самым порочным местом в мире, а Перри Мейсон — самым небритым и помятым сыщиком жанра нуар. Адвокатствовать он начал только во втором сезоне — и это был тот редкий случай, когда критики хвалили второй сезон больше первого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Следующая фотография 1 / 4 Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO Кадр из сериала «Перри Мейсон», 2020–2023 Фото: HBO

«По направлению к нулю» ВВС One, 2025 В романе «Час ноль» (1944) Агата Кристи решила поменять привычную структуру детектива: история начинается не с убийства (час ноль), а постепенно движется к нему. Преступление происходит в середине рассказа, чтобы читатель хорошенько изучил персонажей и сразу начал продумывать версии. В поместье богатой вдовы приезжает ее племянник, знаменитый теннисист, который недавно развелся с женой и расписался с любовницей,— по странной прихоти спортсмен с нынешней женой и его бывшая гостят у тетки одновременно. Дом наполняется и другими сомнительными персонажами — семейный адвокат прибывает с воспитанницей-сироткой, которую выгнали из школы за воровство, а другого, нелюбимого племянника леди, вопреки ее воле привечает своевольная компаньонка. Как принято в герметичном детективе, круг подозреваемых четко очерчен и у каждого есть мотив. Мэттью Риз сыграл здесь эксцентричного полицейского инспектора Лича — его так допекла депрессия, что он пытался броситься со скалы в море! Тем не менее, раз уж инспектор не погиб в волнах, ему придется взяться за расследование. В книге Лич был племянником суперинтенданта Баттла, героя отдельного цикла романов Кристи, но в сериале он сам по себе и объединяет в себе черты сразу трех персонажей. Всяких мы видали сыщиков, но никогда таких невротичных: возможно, именно тонкая душевная организация помогает Личу чувствовать болезненную сущность других людей и видеть их скрытые мотивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «По направлению к нулю», 2025

Фото: Agatha Christie Productions, BritBox Кадр из сериала «По направлению к нулю», 2025

Фото: Agatha Christie Productions, BritBox

«Бухта вдов» Apple TV+, 2026 Том Лофтис (Риз), не наживший авторитета, но крайне честолюбивый мэр острова с поэтическим названием Вдовья Бухта, мечтает превратить его в туристическую Мекку и надеется на хвалебный репортаж в газете «Нью-Йорк Таймс». Но когда обозреватель из газеты прибывает на остров, там сгущается зловещий стивен-кинговский туман и происходят другие загадочные явления. Тревожный городской сумасшедший пророчит беду и уверяет, что на острове пробуждается древнее зло: лучший номер в местном отеле проклят, по лесу бегает ведьма с острыми когтями, гаснет электричество, гибнет местный священник. Лофтису, классическому скептику, не принимающему всерьез сверхъестественную чертовню, приходится опровергать суеверия — но, погружаясь в дьявольский морок острова, он сам начинает в них верить. Ужасы в сериале не шуточные (в каждой серии новая страшилка!), но параллельно развивается абсурдистская комедия про офисных бюрократов — шерифа и нелепых подручных мэра, рожденных, чтобы провалить любое полезное начинание. Выглядит это так, будто культовый офисный ситком «Парки и зоны отдыха», где работала сценаристка «Бухты» Кэти Дипполд, скрестили с «Байками из склепа»: ради благополучия подведомственного электората чиновники пробуют шаманское зелье и борются с древним заклятием. После прошлогодней роли демонического маньяка в «Чудовище внутри меня» Мэттью Риз появляется здесь в противоположном амплуа — хрупкого и нервного приверженца здравого смысла, похожего на любого из нас: он верит в цивилизацию и прогресс, но атакующим его демонам все равно, во что он верит.