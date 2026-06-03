Начался прием заявок на биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России»

Всероссийский музей декоративного искусства объявил о старте приема заявок на юбилейный, пятый конкурс-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» — крупнейший в стране смотр авторов и дизайн-студий.

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В этом году конкурс проходит в четырех основных номинациях — «Серийный дизайн», «Студийный дизайн», «Экспериментальный дизайн» и «Молодежная номинация», а также в специальной номинации «Свобода создавать себя». Участвовать могут авторы, студии и производства, работающие на территории России: от состоявшихся профессионалов до студентов профильных вузов.

Итоговая выставка работ из шорт-листа откроется 19 ноября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Победители основных номинаций получат право на персональную поп-ап-выставку в музее в 2027 году, а работа, удостоенная гран-при, войдет в постоянную коллекцию государственного фонда предметного дизайна.