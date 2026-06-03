Мартин Скорсезе поддержал использование ИИ в кинематографе

Американский режиссер начал сотрудничество с немецкой компанией Black Forest Labs, разрабатывающей ИИ-инструменты для визуального сторителлинга. Он уже использует их нейросеть FLUX на этапе препродакшена — например, для создания раскадровок. По его словам, это позволяет быстрее и точнее визуализировать идеи и делиться ими с командой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Скорсезе отметил, что его интересует пересечение технологий и кино и что индустрия должна оставаться открытой к изменениям. «Кино — молодой вид искусства, ему около 125 лет, поэтому мы должны быть открыты к его дальнейшему развитию»,— заявил режиссер.

При этом у генеративного ИИ по-прежнему есть противники в Голливуде. Так, Сет Роген и Гильермо дель Торо в прошлом месяце на Каннском кинофестивале резко высказались против этой технологии, а Деми Мур, наоборот, считает, что борьба с ИИ — это «битва, которую человечество проиграет», поэтому поиск способов сотрудничества с ним считается более продуктивным решением.