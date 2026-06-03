Личные вещи основателя Maison Margiela выставят в Париже на аукционе

На торгах представят около 200 предметов Мартина Марджелы, охватывающих творческий путь модельера с 1984 по 2008 год: фотографии, эскизы, одежду и другие артефакты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images

Отбором занимался сам Марджела. По словам организаторов, он не хотел превращать архив в музейную коллекцию и решил передать вещи новым владельцам. Среди ключевых объектов — таби с граффити, созданные для выставки в парижском Palais Galliera, рабочий дисковый телефон 1988 года, вещи, которые модельер дарил своей матери, куклы Барби в миниатюрных нарядах Maison Margiela, а также фирменная униформа команды blouse blanche с подписью дизайнера.

Аукцион запланирован на 9 июля, его точную локацию пока держат в секрете. Полный каталог лотов появится в середине июня на платформе Maurice Auction. Также перед аукционом, с 4 по 8 июля, в пространстве аукциона пройдет публичная выставка. Посетить ее можно по предварительной регистрации.