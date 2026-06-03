Тейлор Свифт записала саундтрек для «Истории игрушек — 5»

Песня «I Knew It, I Knew You», по словам певицы, вдохновлена давней любовью к анимационной франшизе про ожившие игрушки: «Я люблю этих персонажей с пяти лет. Когда мне показали новую часть на раннем этапе, я сразу вдохновилась и написала эту песню, как только вернулась домой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Трек, по звучанию близкий к кантри, написан в соавторстве с Джеком Антоноффом и вдохновлен героиней Джесси. Уже сейчас «I Knew It, I Knew You» можно заказать на CD в интернет-магазине певицы, также доступны акустическая и фортепианная версии. Тираж ограничен, продажи продлятся до вечера среды, 3 июня.

Первые намеки на коллаборацию появились в конце апреля: на сайте певицы запустили обратный отсчет с облаками, напоминающими визуальный стиль «Истории игрушек», в городах появились билборды с инициалами TS и числом 13, а в соцсетях — тематические визуалы в сторис и постах аккаунта Тейлор Свифт.

Саундтрек выйдет в ближайшую пятницу, 5 июня. Мировая премьера «Истории игрушек — 5» запланирована на 19 июня.