Гренландия и Новая Земля спасут флору и фауну в жару

Арктические архипелаги — Гренландия, Новая Земля — могут стать убежищем для холодолюбивой фауны и флоры при значительном потеплении, заявил ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Иван Болотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

По его словам, в истории Земли уже случались более мощные потепления и виды выживали на островах с ледниками. «Климат теплеет, леса наступают на побережье океана, холодолюбивая фауна на материке исчезает. Но в местах типа Новой Земли, Гренландии, если там сохранятся ледниковые щиты, а также в горах все же будут оставаться условия для существования высокоширотной фауны»,— объяснил ученый.

Последние мамонты доживали свой век на острове Врангеля около 4 тыс. лет назад, когда в материковой части они уже исчезли. Во время голоценового оптимума, самого теплого отрезка нынешней геологической эпохи (6–3 тыс. лет назад), леса доходили до побережья Белого моря — на полуострове Канин до сих пор находят пни,— но холодолюбивые виды спаслись на архипелагах с ледниками. Однако горные аналоги арктических зон, например на Кавказе, рискуют исчезнуть полностью.