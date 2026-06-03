Визуализация «Визионеров»

Наличие желания и возможностей — финансовых, технических, творческих — снимать документальное кино про настоящее,— это уже признак того, что у страны есть будущее, делает вывод обозреватель Weekend, сходив на просмотр. Но это не отменяет необходимости совершенствоваться в деталях.

Текст: Анна Боринова

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Склонность к занижению собственных успехов, достижений, способностей — общая черта детей 1990-х и 2000-х, а впрочем, и тех, кто старше. Умение сказать «а вообще-то я умею вот это» — что-то из сказки или мультфильма про Простоквашино, где кот Матроскин нескромно мурлычет: «Я еще и вышивать могу, и на машинке — тоже…»

Но, кажется, именно обретение этого умения и является одним из признаков развития в обществе самоуважения, навыка признавать собственные достоинства — и ценить достижения окружающих.

Про достижения других — отдельная тема. Ведь как их может кто-то ценить, если о них никто не знает. Практика героизировать труд существовала на заре Советского Союза, но постепенно сошла на нет, окончательно исчезнув вместе со страной. Да и в последние десятилетия существования СССР отчеты газет и телевидения об ударном труде целых коллективов и отдельных граждан вызывали скорее усмешки — по мере сокращения признаков, что в стране что-то производится и создается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России»

Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России»

Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России»

Дальше были банкротства компаний и провалы в целых заводских цепочках, сырьевые нулевые и еще много что. Неудивительно, что редкие и несмелые попытки в 2010-е заговорить о том, что кто-то что-то придумал, изобрел, сделал, запустил здесь, в России, вызывали поначалу болезненную реакцию. Они то ли напоминали о былом утраченном могуществе, то ли выглядели на фоне прежних космических прорывов слабыми потугами без шансов на успех — то ли все сразу.

Отсюда, кажется, и отросшее следом стремление не забывать то, что было, и нести сквозь года, подняв на флаг, электрификацию, индустриализацию, послевоенное восстановление страны. Что само по себе не просто неплохо, но замечательно — это правильная историческая память и уважение к подвигу предков. Но вот только дальше что? Если помнить, что слово «патриотизм» в своем чистом виде не имеет негативной коннотации, не является ругательством и не содержит обвинений в подобострастии и попытках соответствовать чьим-то ожиданиям, то возникнет вопрос, а на чем его взращивать. (То, что его надо взращивать заново,— кажется, тезис, не требующий доказательств.)

В Москве есть Театр труда, труппа которого занимается поиском ответа на вопрос, что такое патриотизм на театральной сцене.

И еще вопрос: кто этим должен заниматься? Команда проекта «1/8 Земли: Визионеры России» ответила: «Например, мы». И представила в конце мая фильм «Промышленность, которую невозможно (было) представить», который стал новой серией документального цикла.

Вот что рассказывает о проекте его автор, генеральный продюсер и ведущая Виктория Салтыкова: «Когда говорят о технологиях, часто забывают о главном. За ними всегда стоит человек. Проект "1/8 Земли" с самого начала задумывался как разговор о людях, которые формируют будущее страны через конкретные отрасли. Фильм о промышленности продолжает эту линию: для нас было важно увидеть в ней не только производство и технологии, но и ту среду, в которой сегодня рождаются долгосрочные изменения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Следующая фотография 1 / 5 Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России» Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России»

В кадре — представители самых разных компаний и отраслей производства: основатель Askona Life Group, города Доброграда и международной школы бизнеса «Горки» Владимир Седов и президент Askona Life Group Роман Ершов, директор по исследованиям и разработкам СИБУР Сергей Тутов и исполнительный директор Центра пилотирования технологий компании Ильдар Салахов, генеральный директор BN Group Ольга Иванова, изобретатель глава Observer Роман Аранин, основатель «Иркутского завода гусеничной техники» Александр Горин, директор ООО «ДСТ-УРАЛ» Евгений Горелый, учредитель «Парус электро» Владимир Хлебников, основательница консалтинга Excellence Expert и IT-компании «Тайга» Виктория Шубочкина, главный конструктор 3DSLA.RU и глава Triangulatica Денис Власов и генеральный директор компании «Руслет» Дмитрий Сидорович.

Идея авторов фильма поговорить с представителями разных сфер бизнеса понятна и заслуживает уважения. Как и стремление дать каждому максимум возможностей высказаться об интересующем его в работе здесь и сейчас. Но, может быть, зрителю в этот момент не хватает визуального ряда, который облегчает восприятие речи. Не каждый спикер способен хорошо держаться в кадре — даже если поддержкой ему служит технологичная конструкция в виде куба со светящимися гранями, в которую он помещен.

Нельзя не отметить смелость создателей фильма в использовании кадров из 1990-х — не каждый, говоря о промышленных успехах сегодня, решится демонстрировать руины, ржавое железо и разворованные цеха. В этом есть определенная честность и целостность подачи. Как и в готовности дать площадку разговору о высоких технологиях и сложных научных разработках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России»

Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России» Кадр из документального фильма «1/8 Земли: Визионеры России»

Фото: проект «1 / 8 Земли: Визионеры России»

Зрителя может смутить идея сценаристов с личными делами героев в виде папок — то ли следствия, то ли кадрового отдела. Намеки на детективность происходящего усиливают и красные нити, которыми в кадре связаны фото на офисной доске. Уместна ли в этом фильме отсылка к детективному жанру? Решать зрителю. Но в то же время, как без него, если вспоминать 1990-е в нашей стране. Без папок и нитей в недавнем прошлом, которое еще долгие годы предстоит переосмысливать, точно не разобраться.

Фильм можно было бы упрекнуть в недостаточной динамике как кадра, так и закадровой озвучки. Но в противовес этому — энтузиазм команды, желание героев в кадре и всех за кадром сделать свой максимум, что дает проекту право не только существовать, но развиваться и продолжать поиск способов выразить то, что заслуживает внимания общества.